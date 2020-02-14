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14.02.20 15:39

Болельщики подали 1,8 млн заявок на билеты матчей ЧЕ-2020 в Санкт-Петербурге

© РИА Новости. Евгений Биятов
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Болельщики, желающие посетить матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге, подали более 1,8 млн заявок на билеты, сообщила пресс-служба оргкомитета соревнования.

Во время второго этапа продаж в декабре 2019 года было запрошено 810 тысяч билетов, еще около 1 млн заявок было подано в ходе первой фазы продаж. Спрос более чем в семь раз превышает вместимость стадиона "Санкт-Петербург", по этому показателю он четвертый среди 12 арен турнира.

На 2,5 млн билетов на все матчи чемпионата Европы любители футбола подали почти 28,3 млн заявок - вдвое больше, чем на Евро-2016. При этом в ходе второго этапа продаж болельщики запросили почти 9 млн билетов. Без малого две трети (64%) заявок поступили из принимающих Евро-2020 городов и стран, что подчеркивает "домашний" интерес болельщиков к турниру.

Наибольшей популярностью пользуется финал Евро-2020 в Лондоне: на этот матч 12 июля поступило более 714 тысячи заявок, в восемь раз больше вместимости стадиона "Уэмбли". Чуть уступает ему матч группового этапа между Францией и Германией - на эту игру в Мюнхене 16 июня подано более 710 тысяч заявок.

Самый востребованный матч в Петербурге - Россия-Финляндия 17 июня: 71,8% билетов достались болельщикам хозяев, еще 20,3% отошли гостям. Высок интерес россиян к матчу российской сборной против Бельгии 13 июня (более 83,3% билетов) и четвертьфиналу 3 июля (76,9%). На матч Финляндии и Бельгии 22 июня половина заявок поступила от россиян, треть - от финских любителей футбола и более 5% - из Бельгии.

"Спрос на билеты на матчи российской части Евро-2020, и на турнир в целом нас приятно удивляет, - заявил гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин. - До старта турнира осталось уже меньше четырех месяцев, и мы вместе с любителями футбола с нетерпением ждем его начала. Недавний визит UEFA в Санкт-Петербург добавил уверенности, что город и стадион готовы встретить и провести турнир на самом высоком уровне. А мы как организаторы сделаем все, чтобы летом болельщики из России и других стран, жители и гости города на Неве получили удовольствие от этого футбольного праздника".

В начале апреля начнется продажа для жителей тех стран, чьи команды попадут в финальный турнир через стыковые матчи. Любые оставшиеся билеты на чемпионат Европы будут продаваться по принципу "кто первый подал заявку, тот и купил билет" - как и раньше, на официальном сайте UEFA.

В конце февраля болельщики смогут продать купленные, но не нужные им билеты: сделать это можно будет на официальной платформе УЕФА.

Евро-2020 пройдет в 12 городах с 12 июня по 12 июля. Санкт-Петербург примет три игры в группе B (Бельгия - Россия 13 июня, Финляндия - Россия 17 июня, Финляндия - Бельгия 22 июня) и матч четвертьфинала.

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