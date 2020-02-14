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14.02.20 15:47
Тюменский пранкер арестован на 5 суток за розыгрыш на тему коронавируса
"Установлены все участники, их четверо", - сообщил агентству "Интерфакс-Урал" в пятницу сотрудник пресс-службы областного УМВД.
Одного из них привлекли к административной ответственности по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).
"Накануне по решению суда 18-летнему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 5 суток", - отметил собеседник агентства.
Материалы в отношении 17-летнего и двух 15-летних подростков переданы для рассмотрения в комиссию по делам несовершеннолетних.
Ранее сообщалось, что по факту размещения в соцсетях этого ролика полиция проводит проверку. Один из участников съемки позже разместил видеообращение, в котором извинился за розыгрыш.
5 февраля два самолета ВКС РФ доставили в Тюменскую область из китайского города Ухань, где находится эпицентр распространения коронавируса, 144 человека. Среди них зараженных не выявлено. Все эвакуированные будут находиться на карантине 14 дней в санатории вблизи поселка Винзили, расположенном в 30 км от Тюмени.
Ранее в Москве задержали пранкера, разыгравшего в метро приступ от коронавируса. 2 февраля в вагоне электропоезда молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом его сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов.
Было возбуждено уголовное дело статье 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый арестован, его сообщники задержаны, с них взята подписка о невыезде.
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