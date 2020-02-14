|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
14.02.20 15:51
Порты Крыма готовят массовые сокращения из-за малой загрузки
"Оптимизация штатной численности ГУП является путем выхода из кризисной ситуации и позволит обеспечить безубыточность работы предприятия без постоянного субсидирования из бюджета Республики Крым", - говорится в пресс-релизе министерства транспорта Крыма.
Ведомство считает, что такое решение позволит избежать банкротства и ликвидации КМП.
"В связи с введенными Евросоюзом санкциями по отношению к республике Крым, а также вводом в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив и, как следствие, переориентацией пути следования пассажирского и грузового транспорта на альтернативный маршрут движения ГУП РК "Крымские морские порты" находится в тяжелом финансовом положении. Доходная часть предприятия значительно снизилась", - отмечается в сообщении.
Министерство заверяет, что сокращение работников КМП не нарушает требований Трудового кодекса России.
Сколько сотрудников планируется уволить, в пресс-релизе не уточняется. Минтранс Крыма утверждает при этом, что работа для них есть как на территории полуострова, так и в соседних регионах РФ.
Директор по правовым и имущественным вопросам КМП Денис Дворниченко в эфире радио "Крым" сообщил, что сокращение на предприятии не первое, но на этот раз есть "признаки массовости".
"Пока нельзя сказать, сколько конкретно человек останутся без работы. Мы оптимизируем организационную структуру, в Керчи исторически находилось несколько филиалов. Такая оптимизация позволяет более мягко подходить к вопросам управления предприятием. Тем не менее, предположительно, сокращение коснется порядка 400 человек в одном городе. Также под это попадает Феодосийский торговый порт - там порядка 120 штатных единиц, то есть, фактическое сокращение людей может быть меньшим", - отметил Дворниченко.
Председатель профсоюза Керченского рыбного порта Валентина Козловская не исключает увольнения около 600 сотрудников КМП.
По ее информации, руководство Крымских морских портов по согласованию с Минтрансом Крыма приняло решение о прекращении деятельности двух филиалов - Керченского рыбного порта и паромной переправы. Сокращения также ожидаются в торговом порту и "Госгидрографии".
"С 1 апреля уже нулевое штатное расписание (в рыбпорту - ИФ). Часть людей переходит на работу в торговый порт, а большая часть уходит за ворота. Ожидается массовое сокращение - более 600 человек, в том числе частично и в торговом порту", - цитирует Козловскую сайт kerch.com.ru.
Козловская заявила другому керченскому изданию - Kerch.one, что портовики дважды подавали заявки в администрацию Керчи на мирные акции 15 и 22 февраля против сокращений на КМП, но не получили согласования.
ГУП "Крымские морские порты" создано парламентом Крыма в 2014 году. Оно имеет в настоящее время семь филиалов: "Керченский торговый порт", "Керченский рыбный порт", "Феодосийский торговый порт", "Ялтинский торговый порт", "Евпаторийский торговый порт", "Керченская паромная переправа", "Госгидрография".
Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, 1 июля 2020 года.
Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
Interfax-Russia.ru – Девочку, живущую с рождения в перинатальном центре в Москве, передали на попечение органов опеки.
.
Interfax-Russia.ru – Студенческий фестиваль предпринимательства в Москве собрал порядка 15 тыс. участников. Для обучения бизнесу молодежи в Москве создана целая система поддержки.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket