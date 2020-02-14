Новый глава: Шапша сменил Артамонова на посту главы Калужской области
  
В надежных руках: детей, брошенных в столичном аэропорту, вернули матери
   
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
14.02.20 15:51

Порты Крыма готовят массовые сокращения из-за малой загрузки

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
14 февраля. ИНТЕРФАКС - Минтранс Крыма заявляет о тяжелом финансовом положении на подконтрольном ему ГУП "Крымские морские порты" (КМП), часть сотрудников предприятия решено уволить, сообщила пресс-служба ведомства.

"Оптимизация штатной численности ГУП является путем выхода из кризисной ситуации и позволит обеспечить безубыточность работы предприятия без постоянного субсидирования из бюджета Республики Крым", - говорится в пресс-релизе министерства транспорта Крыма.

Ведомство считает, что такое решение позволит избежать банкротства и ликвидации КМП.

"В связи с введенными Евросоюзом санкциями по отношению к республике Крым, а также вводом в эксплуатацию транспортного перехода через Керченский пролив и, как следствие, переориентацией пути следования пассажирского и грузового транспорта на альтернативный маршрут движения ГУП РК "Крымские морские порты" находится в тяжелом финансовом положении. Доходная часть предприятия значительно снизилась", - отмечается в сообщении.

Министерство заверяет, что сокращение работников КМП не нарушает требований Трудового кодекса России.

Сколько сотрудников планируется уволить, в пресс-релизе не уточняется. Минтранс Крыма утверждает при этом, что работа для них есть как на территории полуострова, так и в соседних регионах РФ.

Директор по правовым и имущественным вопросам КМП Денис Дворниченко в эфире радио "Крым" сообщил, что сокращение на предприятии не первое, но на этот раз есть "признаки массовости".

"Пока нельзя сказать, сколько конкретно человек останутся без работы. Мы оптимизируем организационную структуру, в Керчи исторически находилось несколько филиалов. Такая оптимизация позволяет более мягко подходить к вопросам управления предприятием. Тем не менее, предположительно, сокращение коснется порядка 400 человек в одном городе. Также под это попадает Феодосийский торговый порт - там порядка 120 штатных единиц, то есть, фактическое сокращение людей может быть меньшим", - отметил Дворниченко.

Председатель профсоюза Керченского рыбного порта Валентина Козловская не исключает увольнения около 600 сотрудников КМП.

По ее информации, руководство Крымских морских портов по согласованию с Минтрансом Крыма приняло решение о прекращении деятельности двух филиалов - Керченского рыбного порта и паромной переправы. Сокращения также ожидаются в торговом порту и "Госгидрографии".

"С 1 апреля уже нулевое штатное расписание (в рыбпорту - ИФ). Часть людей переходит на работу в торговый порт, а большая часть уходит за ворота. Ожидается массовое сокращение - более 600 человек, в том числе частично и в торговом порту", - цитирует Козловскую сайт kerch.com.ru.

Козловская заявила другому керченскому изданию - Kerch.one, что портовики дважды подавали заявки в администрацию Керчи на мирные акции 15 и 22 февраля против сокращений на КМП, но не получили согласования.

ГУП "Крымские морские порты" создано парламентом Крыма в 2014 году. Оно имеет в настоящее время семь филиалов: "Керченский торговый порт", "Керченский рыбный порт", "Феодосийский торговый порт", "Ялтинский торговый порт", "Евпаторийский торговый порт", "Керченская паромная переправа", "Госгидрография".

Крымский мост протяженностью 19 км является самым длинным в России и Европе. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков - 1 октября того же года. Пассажирские поезда пошли по ж/д части моста 25 декабря 2019 года. Грузовые поезда запустят позже, 1 июля 2020 года.

Стоимость Крымского моста, генподрядчиком строительства которого является компания "Стройгазмонтаж", составляет порядка 228 млрд рублей.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  14.02.20 16:45
Актеры МХАТ им.Горького отсудили более 700 тыс. рублей у руководства театра за творческую дискриминацию и моральный вред
.
  14.02.20 14:30
Дезинфекцию от грызунов и паразитов проведут в Третьяковке
.
  14.02.20 14:09
Апелляционный суд отказался освободить из СИЗО обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан
.
  14.02.20 12:58
Путин издал указ об увековечении памяти Юрия Лужкова
.
  14.02.20 12:09
Семь московских долгостроев достроят за счет Фонда дольщиков
.
  14.02.20 12:08
"Победа" открыла свой центр подготовки бортпроводников
.
  14.02.20 11:55
Объем московского экспорта в 2019 году вырос до $27,8 млрд
.
  13.02.20 17:42
Приговор студенту ВШЭ Жукову оставлен в силе
.
  13.02.20 16:20
Facebook оштрафовали на 4 млн руб. за отказ локализовать базы данных россиян в РФ
.
  13.02.20 15:35
Согласован проект продления Северо-Восточной хорды за МКАД


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket