Красноярский край направил 500 млн рублей на благоустройство улиц в поселках

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14 февраля. Interfax-Russia.ru - Председатель правительства Красноярского края Юрий Лапшин подписал постановление о распределении субсидий муниципальным образованиям региона на реализацию проектов благоустройства территорий на 2020 год, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Согласно документу, краевые субсидии на благоустройство поселков края в сумме 500 млн рублей получат Абанский, Балахтинский, Березовский, Емельяновский, Ермаковский, Казачинский, Назаровский, Нижнеингашский, Новоселовский, Сухобузимский районы, а также Шарыповский муниципальный округ.
Средства были распределены на основании конкурсного отбора заявок.
Для получения субсидий муниципальные власти представили программы комплексного обустройства поселения - центральная улица, прилегающие территории, тротуары, освещение, озеленение и малые архитектурные формы.
Кроме того, проект должны были поддержать граждане и местные предприниматели. Еще одним условием была возможность местного бюджета софинансировать работы в размере 1-2% от стоимости проекта.
Максимальный размер субсидии составил 50 млн рублей.
Отмечается, отдельная подпрограмма благоустройства поселков появилась в дополнение к мероприятиям нацпроекта "Жилье и городская среда. Новая форма поддержки территорий была включена в программу "Содействие развитию местного самоуправления" по поручению губернатора края Александра Усса.