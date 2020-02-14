Два "черных копателя" задержаны в Севастополе

14.02.20 16:27

Фото пресс-службы управления ФСБ РФ по республике Крым и Севастополю

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Двое жителей Севастополя стали фигурантами уголовного дела о "черной" археологии, у них нашли 400 предметов, представляющих особую культурную ценность, сообщила пресс-служба УФСБ по республике Крым и Севастополю в пятницу.

"Двое местных жителей, безработных граждан Украины в результате незаконных раскопок близ пещерного города Бакла в Бахчисарайском районе изъяли археологические предметы VI-XI веков", - говорится в пресс-релизе.

В ходе обследования жилых помещений "черных копателей" найдены около четырех сотен ценных предметов. "Среди них - бронзовые наконечники стрел, датируемые 7-4 веками до н.э., монеты Римской империи и Крымского ханства, детали обмундирования периода Крымской войны, элементы одежды и украшений", - отмечает региональное управление спецслужбы.

Следственный отдел УФСБ возбудил дело по п."в" ч.3 ст.243.2 УК РФ (незаконный поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания группой лиц по предварительному сговору).