Актеры МХАТ им.Горького отсудили более 700 тыс. рублей у руководства театра за творческую дискриминацию и моральный вред

14.02.20 16:45

© РИА Новости. Владимир Федоренко

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Пресненский суд Москвы удовлетворил исковые требования группы артистов МХАТ имени Горького к художественному руководителю театра Эдуарду Боякову и назначил компенсацию за "творческую дискриминацию" и "моральный вред", передаёт корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Исковые требования удовлетворить частично..." - огласила решение судья Юлия Зенгер.

Согласно решению суда, с Театра взыскано в пользу актеров около 709 тыс. рублей.

В остальных исковых требованиях суд отказал.

Актеры подали коллективный иск в связи с тем, что они отказались переходить на срочные трудовые договоры с сентября 2019 года, после чего перестали получать ежеквартальные премии, а также были заменены в спектаклях.

В своём исковом заявлении артисты театра требовали взыскать с художественного руководителя театра Боякова по 10 тыс. рублей каждый в качестве компенсации морального вреда и прекратить творческую дискриминацию.

Как ранее сообщила "Интерфаксу" адвокат Ксения Михайличенко, артисты также просили обязать работодателя предоставить им работу, предусмотренную трудовым договором.

Юрист, представлявший интересы театра, по словам Михайличенко, сообщил во время заседания, что театр по своему усмотрению имеет право принимать решение о распределении ролей и о выплате премий, отметив, что решение было законно и обоснованно.

Конфликт в МХАТ имени Горького начался летом 2019 года. В июне прошлого года коллектив МХАТ им Горького записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой вернуть в театр бывшего руководителя Татьяну Доронину. Они раскритиковали работу нового руководства театра, а также репертуарную политику, выступили с требованием вернуть к руководству театром Доронину, которую, по их мнению, полностью отстранили от работы.

В свою очередь актеры театра направили обращение президенту РФ, в котором просили оказать поддержку новому руководству МХАТ им. Горького, которое подвергается нападкам. Обращение подписали свыше 60 актеров.

Позже худрук театра Бояков сообщил, что открыт к диалогу со всеми участниками конфликта, произошедшего в театре. Он также сообщил, что часть актеров, которые выступили с критикой в адрес нового руководства "совершенно не нужны театру". "У нас были достаточно острые разговоры, мы спорили. Но мы пришли к очень простому заключению: если актеры заявляют, что они не хотят работать с худруком, я не могу их заставить силой", - говорил Бояков.