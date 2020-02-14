У следствия есть три версии причин падения вертолета на Ямале

14.02.20 17:17

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

14 февраля. Interfax-Russia.ru - Уральское следственное управление на транспорте СКР возбудило уголовное дело по факту гибели двух человек при жесткой посадке на Ямале, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе Уральского СУ на транспорте СКР.

"Уральским следственным управлением на транспорте СК по факту жесткой посадки вертолета Ми-8, в результате которой погибли два человека, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух и более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в пятницу в "Интерфакс".

Следствие в рамках уголовного дела рассматривает три причины аварии вертолета Ми-8 в Ямало-Ненецком автономном округе - ошибку пилотирования, техническую неисправность и погодные условия, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Основными версиями причин авиационного инцидента с вертолетом являются ошибка пилотирования, техническая неисправность, а также неблагоприятные метеоусловия", - заявили в пресс-службе.

По данным следствия, 14 февраля в 400-500 метрах от аэропорта Сабетта произошла жесткая посадка вертолета авиакомпании "Скол", который прилетел из Гыданского полуострова.

"На борту воздушного судна находилось 10 человек, из них три члена экипажа, двое из которых погибли", - говорится в пресс-релизе.

В нем отмечается, что на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа в составе опытных следователей и криминалистов Уральского управления на транспорте СК, оперативных сотрудников транспортной полиции.

По данным информированного источника, вертолет сломал все лопасти, попав в снежную бурю. При столкновении с землей он перевернулся.

На борту находились десять человек, в том числе три члена экипажа. В результате погибли два члена экипажа - командир воздушного судна и бортмеханик. Третий член экипажа, а также семь пассажиров выбрались из воздушного судна самостоятельно.

Как сообщили агентству в пресс-службе ПАО "Газпром нефть", на борту находились сотрудники "Газпромнефть-ГЕО" и "ГПН-Снабжения". Среди сотрудников компании пострадавших нет.