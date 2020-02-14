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14.02.20 17:31
Замминистра ЖКХ Забайкалья арестован по подозрению во взятках
"Центральный районный суд города Читы удовлетворил ходатайство следователей об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в 2016 году Кузнецов, занимая должность руководителя администрации Читы, получил взятку от индивидуального предпринимателя за оказание ему общего покровительства. Взяткой стало безвозмездное выполнение работ на 2 млн рублей по благоустройству придомовой территории частного дома Кузнецова. Кроме того, подозреваемый получил "другие имущественные услуги" на 5 млн рублей.
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