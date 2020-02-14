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14.02.20 18:02

Незаконно построенный на берегу озера Байкал развлекательный центр не проходил экологическую экспертизу

© РИА Новости. Владимир Смирнов
14 февраля. Interfax-Russia.ru - Застройщики в нарушение законодательства не получали свидетельства об экологической экспертизе на построенный на берегу озера Байкал развлекательный центр, сообщили "Интерфаксу" в Минприроды РФ.

"По информации Минприроды России, сотрудники Байкальского межрегионального управления Росприроднадзора в рамках рассмотрения обращения гражданина РФ провели рейдовый осмотр на береговой полосе в поселке Листвянка Иркутской области. По результатам проверочных действий был установлен факт строительства объекта капитального строительства в центральной экологической зоне Байкальской природной территории в нарушение действующих законодательных ограничений... Никаких экологических экспертиз объект не получал", - сообщили в пресс-службе министерства.

Уточняется, что проверка Росприроднадзора проводилась в 2019 году.

В Росреестре "Интерфаксу" уточнили, что объект не был поставлен и на кадастровый учёт.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Листвянского муниципального образования Иркутской области Александра Шамсудинова. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления).

На основании материалов регионального управления ФСБ следователи совместно с прокуратурой Иркутского района установили факт незаконной выдачи в 2017 году подозреваемым разрешения на строительство дома площадью более 1,4 тыс. кв. метров в поселке Листвянка в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории. На основании этого разрешения собственником на земельном участке была возведена трехэтажная гостиница.

Шамсудинов задержан. В администрации Листвянского муниципального образования прошли обыски.

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