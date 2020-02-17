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Второе чтение проекта поправки в Конституцию РФ может быть назначено на 10 марта

© РИА Новости. Евгений Биятов
17 февраля. Interfax-Russia.ru - Председатель Госдумы Вячеслав Володин не исключил, что законопроект о поправке в Конституцию во втором чтении может быть рассмотрен на заседании 10 марта.

"Уже 10-го не исключено, что мы сможем выйти на рассмотрение законопроекта во втором чтении но этот вопрос будет отдельно обсуждаться на заседании Совета Госдумы после того как поступит последняя поправка", - сказал Володин журналистам в понедельник.

Он отметил, что такой подход стал возможен в результате принятых в понедельник Советом Думы решений по организации работы.

"Если бы мы не организовали работу профильного комитета на региональной неделе, это было бы сделать сложно", - сказал спикер Госдумы.

Он пояснил: Совет согласился с тем, что комитет Госдумы по госстроительству и законодательству сможет работать и в ходе так называемой региональной недели, то есть в период с 25-го по 28 февраля, когда предусмотрена работа депутатов в регионах.

"Мы говорили о том, что до 2 марта идет продление сроков подачи поправок, при этом мы постараемся сделать все, чтобы не только принимать поправки, но и обсуждать в рамках профильного комитета, именно поэтому принято решение, что комитет будет работать полноценно в региональную неделю, когда депутаты должны уезжать к себе в избирательные округа", - отметил председатель Госдумы.

Совет Думы продлил до 2 марта срок представления поправок ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции.

"Принято решение до 2 марта продлить срок рассмотрения поправок в Конституцию", - сказал Володин журналистам по итогам заседания Совета Госдумы.

Он добавил, что комитет по госстроительству и законодательству будет работать над предложениями в течение региональной недели (последняя неделя февраля). "Что позволит не только завершить принятие поправок, но и подойти подготовленными к тому, чтобы уже вынести этот законопроект второму чтению", - добавил Володин.

Увеличить срок приема предложений о поправках в Конституцию в пятницу по итогам встречи рабочей группы с президентом предложил комитет Госдумы по госстроительству и законодательству. Как отмечал глава комитета Павел Крашенинников, на тот момент от субъектов права законодательной инициативы поступило более 220 предложений, еще более 500 уже находились на рассмотрении рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон РФ.

Таким образом депутаты смогут до второго марта принимать поправки, параллельно из изучить, а "со второго до 10-го есть дополнительное время для того, чтобы обсудить их с экспертами и юристами", сказал Володин.

"Второе чтение, (...) скорее всего, мы в этом случае сможем назначить на 10 марта ", - добавил спикер Думы.

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