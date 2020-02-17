Около 30 новых спортобъектов построят в Волгоградской области до конца года

17.02.20 17:37

Фотография пресс-службы администрации Волгоградской области

17 февраля. Interfax-Russia.ru - Первый современный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) площадью почти две тысячи "квадратов" возведут в городе Краснослободск Волгоградской области в рамках нацпроекта "Демография", сообщает пресс-служба губернатора региона.

"Заключен контракт на возведение физкультурно-оздоровительного комплекса в Среднеахтубинском районе, который вошел в федеральный проект "Спорт-норма жизни" нацпроекта "Демография". Объект будет введен в эксплуатацию до конца года. Кроме него в 2020 году в регионе появится еще 30 спортобъектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по планам новый ФОК разместиться в одноэтажном здании площадью 1,8 тыс. квадратных метров. В проекте предусмотрен тренажерный зал и зал для игровых видов спорта, раздевалки с санузлами и душевыми, медблок, тренерские, комната для хранения инвентаря, гардеробная, санитарные узлы для посетителей. На стадии формировании проектной документации также учли подъездные пути, парковочные места, комплексное озеленение территории.

"Помимо комплекса в Краснослободске ФОК начнут строить в Волгограде, в поселке Отрадное городского округа-город Михайловка и в Октябрьском районе, а также - плавательный бассейн - в Калаче-на-Дону. Еще планируется построить семь малых спортивных площадок со специальным оборудованием для тестирования нормативов ГТО и 13 универсальных спортивных площадок в муниципалитетах области", - уточняется в сообщении.