Лидер эсеров Миронов просит Генпрокуратуру и Верховный суд предоставить информацию по делу "Сети"

17.02.20 17:48

© РИА Новости. Нина Зотина

17 февраля. Interfax-Russia.ru - Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов считает, что правоохранительные органы должны предоставить обществу объективную информацию по делу запрещенной в РФ организации "Сеть" или привлечь к ответственности виновных, если будут доказаны факты насилия над обвиняемыми.

"Мы уже привыкли к тому, что с печальной регулярностью в стране разгораются скандалы, связанные с карательной практикой правоохранительных структур по отношению к собственным гражданам (...) 10 февраля суд в Пензе вынес жесткие приговоры фигурантам так называемого дела "Сети", - заявил Миронов, чьи слова цитирует в понедельник пресс-служба "Справедливой России".

Он добавил, что "речь идет о молодых левых активистах, которым следствие инкриминирует создание террористической организации, мера наказания обвиняемым - от 6 до 18 лет лишения свободы". В связи с делом "Сети" лидер эсеров напомнил о деле журналиста Ивана Голунова, который был ложно обвинен в попытке сбыта наркотиков.

"Как и в случае с делом Голунова, общественность выступила в защиту обвиняемых", - отметил Миронов.

Он указал, что, "по словам самих осужденных, признания из них выбивали под пытками, но никакой серьезной проверки этих фактов проведено не было, а суд не потребовал от правоохранителей дополнительных доказательств законности получения показаний от обвиняемых".

Миронов заявил, что "представители правоохранительных органов должны не избегать диалога с обществом, а предоставить допустимую к раскрытию информацию о ходе завершенного следствия и опровергнуть домыслы о применении физического насилия, либо признать допущенные при получении доказательств нарушения, привлечь виновных к ответственности и пересмотреть ранее вынесенные приговоры".

"Мною уже направлены соответствующие обращения в Генпрокуратуру и в Верховный суд Российской Федерации", - добавил парламентарий.

Дело "Сети" было возбуждено ФСБ осенью 2017 года, по нему проходят 11 человек из Пензы, Санкт-Петербурга и Москвы. По версии следствия, участники сообщества планировали теракты и собирались "дестабилизировать обстановку в стране".

10 февраля Приволжский окружной военный суд на выездном заседании в Пензе вынес обвинительные приговоры от 6 до 18 лет лишения свободы семерым участникам запрещенной в РФ организации "Сеть", признанной судом террористической.

Фигурантам дела в зависимости от роли и степени участия инкриминировался ряд статей УК РФ, в числе которых участие в террористическом сообществе, покушение на сбыт наркотиков, незаконное приобретение боеприпасов, а также взрывчатых веществ.

Приговор раскритиковали правозащитники.