Более десяти человек допущены к конкурсу на пост мэра Петропавловска-Камчатского

18.02.20 06:15

© РИА Новости. Григорий Сысоев

18 февраля. Interfax-Russia.ru - К участию в первом этапе конкурса на замещение должности главы Петропавловска-Камчатского допущены 12 человек, сообщается во вторник на сайте городской Думы.

"Соответствующее решение было принято накануне на заседании конкурсной комиссии. В числе претендентов на статусную должность находятся Максим Ленчик, Олег Кошкалда, Андрей Чувилин, Вячеслав Григоров, Анатолий Никишин, Валентин Костыгин, Алексей Шевцов, Анатолий Ким, Василий Милованов, Константин Брызгин, Александр Сашенков, Дмитрий Бобровских", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заявление тринадцатой претендентки из Москвы, подавшей документы по электронной почте, зарегистрировано не было.

"Согласно действующему решению горДумы, претендент должен подать заявление лично, либо через представителя, у которого должна быть нотариально заверенная доверенность", - пояснила председатель Думы краевого центра, член конкурсной комиссии Галина Монахова, слова которой приводятся в сообщении.

Как сообщалось, конкурс пройдет в два этапа. Первый этап - в форме проверки представленных участниками конкурса сведений и документов на их полноту, достоверность и соответствие требованиям законодательства. Второй этап - в форме собеседования.

Первый этап конкурса назначен на 31 марта.