Количество зараженных коронавирусом в граничащем с Приамурьем китайском Хэйхэ стабилизировалось

18.02.20 06:32

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Количество зараженных новым коронавирусом в китайском городском округе Хэйхэ, который граничит Амурской областью, стабилизировалось и с начала недели не превышает 14 человек.

Информацию о ситуации с распространением опасного заболевания министерству экономического развития и внешнеэкономических связей Приамурья предоставила канцелярия иностранных дел народного правительства Хэйхэ.

Первый пациент с коронавирусом в городском округе Хэйхэ выявлен 1 февраля в уезде Суньу. За последующие десять дней число заболевших увеличилось до четырех человек, заметный темп распространения заболевания был отмечен на минувшей неделе. С понедельника количество пациентов, у которых обнаружен коронавирус, не меняется - 14 человек.

Хэйхэ относится к провинции Хэйлунцзян и расположен примерно в 600 м от Благовещенска на противоположном берегу реки Амур.

В провинции Хэйлунцзян, граничащей помимо Приамурья с Забайкальем и Еврейской автономной областью, по данным на 24:00 17 февраля, всего зарегистрировано 464 подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них за сутки семь новых случаев, результаты исследований еще 32 пациентов с подозрением на заражение пока не получены.

В настоящий момент в провинции Хэйлунцзян выявлено свыше 15 тыс. человек, контактировавших с заболевшими, из них у более 11 тыс. человек - отрицательный результат, еще 3,8 тыс. человек находятся в процессе диагностики.