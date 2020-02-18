Исторический принцип распределения квот на вылов рыбы в РФ могут заменить аукционами

18.02.20 06:35

© РИА Новости. Андрей Шапран

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России вновь вернулась к идее замены исторического принципа распределения квоты на вылов рыбы в РФ электронными аукционами.

Как сообщили "Интерфаксу" два источника на рыбном рынке, это следует из проекта указа президента "О Национальном плане развития конкуренции на 2021-2025 годы", подготовленного ведомством. Предложения ФАС перейти к распределению прав на добычу водных биоресурсов на аукционах получили и в Росрыболовстве, сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно документу, в числе мер, направленных на развитие конкуренции, "предлагается реформировать действующий порядок предоставления прав на добычу (вылов) водных биоресурсов путем перехода от "исторического принципа" к распределению прав на добычу (вылов) водных биоресурсов на аукционах в электронной форме на электронных площадках".

В Росрыболовстве отметили, что предложение ФАС находится в стадии обсуждения.

ФАС не первый раз поднимает вопрос о необходимости отказа от исторического принципа распределения квоты и переходе на аукционы. Хотя ранее предложение было мягче - предлагалось разработать предложения, которые бы предусматривали проведение аукционов один раз в 3-5 лет с продажей на них части из тех квот, которые распределялись по историческому принципу.

Против этого ранее выступало Росрыболовство, напоминая, что это, прежде всего, противоречит решениям президиума Госсовета о закреплении квот на 15 лет. Ведомство заявляло, что предложение ФАС не учитывает специфику рыбодобывающей деятельности, которая характеризуется высокой капиталоемкостью. Это также может привести к банкротству ряда предприятий, которые будут лишены сырья для сохранения действующих мощностей. "Проведение регулярных аукционов раз в 3-5 лет не способно привлечь на рынок новых игроков, так как в указанный срок при легко прогнозируемой высокой стоимости квот невозможно организовать экономически эффективную промысловую деятельность, продолжение которой через те же 3-5 лет не гарантировано", - говорилось в письме Росрыболовства, направленном в ФАС в июле 2019 года.

В ведомстве также опасались усиления концентрации рынка, поскольку финансовые возможности крупнейших компаний намного выше, чем у средних и мелких участников рынка.