Трутнев говорит о необходимости диверсификации экономики Сахалина

18.02.20 07:17

© РИА Новости. Алексей Никольский

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Экономика Сахалинской области не должна зависеть только от нефтегазовых проектов, в регионе необходимо развивать и другие направления, заявил вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Сахалинская область занимает особое место в числе остальных субъектов Российской Федерации. Это один из самых обеспеченных регионов. У региона высокие показатели бюджетной обеспеченности. Прежде всего, это связано с развитием проектов Сахалин-1, Сахалин-2. Экономика Сахалинской области достаточно устойчива. Не только работники нефтегазовой отрасли, но и другие жители региона имеют возможность получать работу с хорошей заработной платой. Но надо больше диверсифицировать экономику, развивать другие направления", - сказал Трутнев, открывая совещание по вопросам стратегии социально-экономического развития Сахалинской области во вторник.

Он отметил, что понимание того, как будет регион развиваться, должно быть общим у региональных властей и у федерального центра.

"Сегодня правительством России разработан целый ряд инструментов поддержки: и территории опережающего развития, и свободный порт Владивосток, и механизмы выравнивания энергетических тарифов, и программа "Дальневосточный гектар". Недавно начала работу программа "Дальневосточная ипотека". Все эти усилия должны быть сосредоточены в одном направлении - для улучшения состояния живущих здесь людей", - подчеркнул вице-премьер.

Говоря о перспективных для экономики Сахалина отраслях, Трутнев назвал несколько, по его мнению, важных.

"Сегодня такие направления определены, мне представляется, что они определены компетентно, это направления связанные со строительством, логистикой, с туризмом, с рыбной отраслью. По уровню проработки каждого направления есть ощущение, что может получиться", - сказал вице-премьер журналистам по итогам совещания.