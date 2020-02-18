Общественники Барнаула пикетом протестуют против строительства нового корпуса вуза в зеленой зоне города

18.02.20 07:39

© РИА Новости. Илья Питалев

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Согласованный с властями пикет против строительства нового корпуса Алтайского государственного университета соберет в Барнауле не менее 40 участников, сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Сибирь" руководитель регионального отделения "Гражданского патруля" Игорь Берг.

"Пикет согласован с властями, он пройдет на территории гайд-парка 19 февраля. Несмотря на рабочий день, мы ожидаем не менее 40 человек. Мы против строительства корпуса в зеленом сквере на площади Сахарова - там вообще нужно запретить строительство. Город теряет свои зеленые зоны, свой архитектурный облик", - сказал Берг.

Он отметил, что в последние годы активность населения в вопросах экологии значительно возросла. Берг связывает это с тем, что город существенно меняется - зеленых зон становится меньше, а архитектурные ансамбли разрушаются.

"Пока речь не идет о том, что строительство на этом участке, который, кстати, и принадлежит вузу, начнется. Проект проходит согласование в части документации", - уточнили в пресс-службе вуза агентству "Интерфакс-Сибирь".