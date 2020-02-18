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18.02.20 08:10

Директор "Восточной мостостроительной компании" попал под следствие в Новосибирске за невыплату зарплаты

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы 206 сотрудникам 41-летним директором ООО "Восточной мостостроительной компании", сообщает Следственное управление СКР по региону.

Дело возбуждено по ч.2 ст.145.1 УК РФ (невыплата заработной платы).

"По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств нарушения трудовых прав работников", - говорится в сообщении.

По версии следствия, задолженность на общую сумму более 18 млн рублей сложилась в сентябре-октябре 2019 года, при этом директор имел финансовую возможность рассчитываться с работниками.

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