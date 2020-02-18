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18.02.20 08:34
Температурный рекорд 1949 года побит в Москве
По данным многолетних наблюдений, побит абсолютный температурный рекорд дня, установленный 18 февраля 1949 года (+ 4,4), уточняет метеослужба.
Ожидается, что днем в Москве потеплеет до плюс 6, и окончательное значение температурного максимума для 18 февраля в столице будет известно к исходу дня.
Синоптики связывают весеннюю погоду в столичном регионе с потоком атлантического тепла, который продолжает поступать в центр европейской России.
По прогнозу, в среду, 19 февраля, в Москве потеплеет до плюс 3-5 градусов, может быть превзойден рекорд дня, установленный в 1925 году (+3,7).
Аномальное тепло в столице бьет температурные максимумы дня уже в шестой раз за зиму. В январе синоптики зафиксировали два рекорда: 17 января (+4,5) и 22 января (+4,3); в декабре - три: 18 декабря (+5,6), 19 декабря (+6,6) и 23 декабря (+6,2).
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