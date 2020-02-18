Карантин по ОРВИ отменен в школах Тобольска

18.02.20 08:48

© РИА Новости. Евгений Одиноков

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Учебный процесс в школах Тобольска (Тюменская область) возобновился во вторник после введенного 4 февраля карантина по ОРВИ.

"Заболеваемость ОРВИ среди школьников снизилась, карантин отменен, все школы города с сегодняшнего дня работают в обычном режиме", - сказали агентству "Интерфакс-Урал" во вторник в городском комитете по образованию.

Ранее сообщалось, что 13 февраля после карантина открылись школы в Заводоуковске, 17 февраля - школы Тюмени и Ялуторовска.