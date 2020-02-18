Эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен в 31 субъекте РФ

18.02.20 08:53

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Недельный эпидемический порог превышен в 31 субъекте России и в 11 центральных городах страны, сообщается в среду на сайте Роспотребнадзора.

"Превышение недельных эпидемических порогов среди населения в целом отмечено в 31-м субъекте России, а также в 11 центральных городах субъектов РФ (без превышения эпидемического порога по субъекту России)", - отмечается в сообщении.

Неделю назад, 11 февраля, недельный эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ был превышен в 37 субъектах России.

По данным Роспотребнадзора, заболеванию гриппом и ОРВИ преимущественно подвержены дети от трех до 14 лет, а также взрослые. Превалирует вирус гриппа В.

Уточняется, что по России было привито 73,95 млн человек, что составляется более 50% от численности населения страны.