Добыча угля в Кузбассе в январе сократилась на 11%

18.02.20 08:59

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Угледобывающие предприятия Кемеровской области в январе 2020 года сократили добычу на 10,9% по сравнению с показателем января 2019 года - до 18 млн тонн, сообщили "Интерфаксу" в региональном департаменте угольной промышленности.

В том числе добыто 6,4 млн тонн угля коксующихся марок (соответствует показателю января 2019 года), 11,6 млн тонн угля энергетических марок (снижение на 15,9%).

Открытым способом добыто 10,6 млн тонн угля (на 20,3% меньше), подземным - 7,4 млн тонн (на 7,2% больше).

Железнодорожным транспортом в прошлом месяце отгружено 16,8 млн тонн угля, что на 2,2 млн тонн меньше, чем в январе 2019 года. "Среднесуточно отгружалось 7,648 тыс. полувагонов (88,2% к плану)", - отметил представитель департамента.

Потребителям поставлено 15 млн тонн угля, в том числе на экспорт - 9,8 млн тонн (снижение на 2,3 млн тонн), российским металлургам и коксохимикам - 2,7 млн тонн (снижение на 0,1 млн тонн), для электростанций - 1,5 млн тонн (на уровне 2019 года).

По данным департамента, углеперерабатывающие предприятия Кузбасса переработали 14,6 млн тонн (в январе прошлого года - 16,6 млн тонн).

На обогатительных фабриках переработано 10,8 млн тонн угля (11,6 млн тонн), в том числе 6,4 млн тонн - уголь коксующихся марок, 4,4 млн тонн - энергетических марок. Угольного концентрата получено 6,3 млн тонн (6,9 млн тонн), в том числе 4,3 млн тонн - уголь коксующихся марок.

В департаменте не уточнили, сколько по данным на конец января составили остатки угля на складах. Как сообщалось, по данным на 1 января показатель составлял 23,6 млн тонн.