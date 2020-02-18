Согласование первоочередных работ по развитию БАМа и Транссиба затягивается

18.02.20 09:13

© РИА Новости. Игорь Агеенко

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Перечень первоочередных работ по развитию "восточного полигона" в 2020-2021 гг. до сих пор не согласован даже на уровне ОАО "Российские железные дороги", хотя по поручению правительства РФ это необходимо было сделать до 1 февраля, пишет во вторник "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения документа.

Представитель монополии заявил изданию, что перечень проработан с Советом потребителей компании, вопрос сроков рассматривается.

"Первая очередь модернизации БАМа и Транссиба, которую изначально планировали завершить в 2017 г., "съехала" на 2020 г., а в июле 2019 г. Федеральное агентство железнодорожного транспорта РФ констатировало, что строго по графику в рамках этого проекта введен лишь один участок", - отмечает "Коммерсантъ".

Осенью при согласовании финансового плана "Российских железных дорог" на 2020-2022 гг. выяснилось, что расходы на "восточный полигон" сокращены на 161 млрд руб., напоминает газета. Тогда ее источники говорили, что клиенты РЖД договорились с монополией о создании рабочей группы, которая утвердит первоочередные мероприятия по БАМу и Транссибу, вписывающиеся в сокращенный бюджет.

12 декабря Дмитрий Медведев, занимавший пост премьер-министра РФ, дал поручение перевозчику актуализировать детальный план мероприятий по "восточному полигону", а 20 декабря Максим Акимов (тогда - профильный вице-премьер) поручил до 1 февраля сформировать перечень проектов.

Рабочая группа сформировала перечень из 212 проектов, содержащий соответствующие участки и работы. Там же были проставлены сроки: большинство работ, которые были запланированы на период до 2024 г., сдвигаются (самое позднее - на 2023 г.). Перечень был 27 января одобрен Советом потребителей РЖД и 11 февраля вновь обсужден на совещании в Минэнерго с участием основных грузоотправителей - угольщиков. По словам собеседника "Коммерсанта" в отрасли, перечень сформирован с учетом трехлетнего финансового плана монополии.

Однако РЖД оказались не готовы создать объекты в указанные сроки. Как сообщили газете источники в отрасли, обозначилось расхождение позиций между блоком движения "Российских железных дорог", который заинтересован в скорейшем строительстве для сдерживания падения погрузки и провоза грузов на восток, и строительным блоком, опасающимся брать на себя жесткие обязательства.

По словам одного из источников издания, перечень был направлен первому замглавы РЖД Анатолию Краснощеку с просьбой провести совещание для согласования перечня, в частности, с блоком строительства. Оно было назначено на 18 февраля, затем перенесено на 26 февраля. Минтранс, говорил другой источник "Коммерсанта", будет просить об отсрочке исполнения поручения по перечню до 1 марта.

"(Клиенты монополии - ИФ) не готовы идти на компромисс по перечню. Когда в 2018 г. Совет потребителей согласился на пакет предложений "Российских железных дорог" по повышению тарифов, включающий в себя экспортную надбавку, повышение тарифа на порожний пробег, сохранение целевых надбавок, с РЖД было заключено джентльменское соглашение о том, что монополия выполнит все работы по "восточному полигону" в полном объеме", - подчеркнул источник газеты среди грузоотправителей.