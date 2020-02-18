Шесть регионов ДФО до конца 2020 г. решат жилищный вопрос ветеранов войны

18.02.20 09:28

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 февраля. Interfax-Russia.ru - В шести регионах Дальнего Востока еще остались ветераны Великой Отечественной войны, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в то же время, по данным властей, это единичные случаи, и проблема будет решена до конца 2020 года.

В пресс-службе правительства Хабаровского края агентству "Интерфакс-Дальний Восток " сообщили, что с 2010 года в крае обеспечены жильем 1 тыс. 78 ветеранов Великой Отечественной войны и вдов участников войны. В том числе 517 получили жилье, еще 561 человек получил единовременную выплату.

"В 2019 году жильем обеспечены 10 ветеранов, из них половина решили получить выплату. Размер выплаты зависит от базовой стоимости квадратного метра, установленной в регионе. На сегодняшний день решается вопрос о предоставлении жилья одному участнику войны и двум вдовам. При этом все трое сейчас жильем обеспечены - ветеран и одна вдова живут в Доме ветеранов, еще одна в своем частном доме", - сказал сотрудник пресс-службы.

По данным правительства Приморского края, всего за период реализации указа президента об обеспечении жильем ветеранов в крае квартиры получили 2 тыс. 430 ветеранов, из них 937 фронтовика. На эти цели потратили 3,2 млрд руб.

В 2019 год Приморскому краю на квартиры ветеранам из федерального бюджета выделили 90,46 млн рублей, было потрачено 72,32 млн рублей. Жилье получили 35 ветеранов, в том числе шесть фронтовиков.

"По данным на 1 февраля 2020 года, в очереди на квартиры остаются четыре вдовы участников Великой Отечественной войны. Они живут во Владивостоке, Арсеньеве, Партизанском и Шкотовском районах края. Для приобретения квартир из резервного фонда края планируют выделить 9,2 млн рублей", - сказали агентству в правительстве Приморья.

В Забайкальском крае в 2019 году федеральный бюджет выделил 51 млн рублей на обеспечение жильем 27 человек, в том числе четырех участников Великой Отечественной войны в приоритетном порядке.

В 2020 году заявления на получение жилья подали еще два ветерана войны.

Свои жилищные условия в 2019 году улучшили два ветерана в Сахалинской области: один участник войны из Южно-Сахалинска, один - бывший житель блокадного Ленинграда из Охи.

"В этом году на учете в улучшении жилищных условий стоит один ветеран. Но имеется письменный отказ. По семейным обстоятельствам отказываются", - сообщили агентству в правительстве региона.

В Минсоцзащиты Республики Бурятия агентству сообщили, что в 2019 году все заявители улучшили жилищные условия. Обеспечены жильем 28 ветеранов, сумма финансирования из федерального бюджета составила 49,2 млн рублей.

"В 2020 году в очереди стоят две вдовы ветеранов. Средства на обеспечение их жильем будут изыскиваться, так как в федеральном бюджете на данные цели финансирование не предусмотрено. Вопрос о предоставлении средств из республиканского бюджета будет рассмотрен на ближайшей сессии республиканского парламента, которая пройдет 3 марта ", - отметил представитель министерства.

По данным на 1 февраля, в Бурятии проживает 200 участников и инвалидов войны, 5 тыс. 45 ветеранов трудового фронта, 14 блокадников, 1 тыс. 541 вдова ветеранов.

С 2008 года - с начала реализации соответствующего указа президента - в Бурятии жильем обеспечено 4 тыс. 416 человек. Из федерального бюджета на это было выделено около 4 млрд рублей.

В Амурской области с 2008 г. жилищные условия улучшили 2 тыс. 209 ветеранов войны и вдов. Из федерального бюджета на эти цели было направлено более 2 млрд 652,8 млн рублей.

"В 2019 году были обеспечены жильем 10 ветеранов, затраты составили свыше 17,3 млн рублей, в том числе два участника Великой Отечественной войны и восемь вдов", - отметили в министерстве.

В настоящее время в очереди на улучшение жилищных условий состоит семь вдов умерших участников Великой Отечественной войны. Для обеспечения их жильем необходимо чуть более 15 млн рублей. Размер выплаты составляет 2 млн 147 тыс. 220 рублей, исходя из 36 кв. метров при средней рыночной стоимости 1 кв. метра жилья для Амурской области 59 тыс. 645 рублей.

Как сообщалось, в пяти регионах Дальнего Востока полностью решен жилищный вопрос ветеранов войны и вдов.

В 2008 году был подписан указ президента о дополнительной социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны - обеспечении их жильем, что должно было значительно улучшить жилищное и материальное положение ветеранов, количество которых неуклонно сокращается из года в год.

В честь 75-летия Великой Победы Владимир Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы. 18 января глава государства сообщил в Санкт-Петербурге на встрече с ветеранами и представителями общественных патриотических объединений, что единовременная выплата к 75-летию Победы составит по 75 тысяч рублей каждому ветерану и по 50 тысяч рублей труженикам тыла.