Роспотребнадзор: в России нет новых случаев инфицирования вирусом Covid-19

18.02.20 09:41

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 февраля. Interfax-Russia.ru - В России не зарегистрировано новых фактов заражения коронавирусом Covid-19, их по-прежнему два, сообщает Роспотребнадзор.

"Новых случаев заболеваний не зарегистрировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства во вторник.

В Роспотребнадзоре напоминают, что на территории РФ выявлены только два случая заболевания новой коронавирусной инфекцией - среди прибывших граждан КНР. Наличие вируса подтвердили лабораторные исследования в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора. 12 февраля заболевших выписали с выздоровлением.

Между тем накануне стало известно, что коронавирусом заразилась первая гражданка РФ. Правда, произошло это не в России, а на борту круизного лайнера Diamond Princess, который в настоящее время находится на карантине в порту Иокогамы (Япония). Всего на Diamond Princess находятся 24 гражданина России.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени вторника (19:00 мск понедельника) число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом Covid-19, составило более 72,4 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 1,86 тыс. случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В больницах Китая проходят курс лечения 58 тыс. человек, состояние более 11,7 тыс. больных оценивается как тяжелое. В то же время, более 1,7 тыс. человек выздоровели и выписаны из медучреждений.