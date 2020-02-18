Более 500 лифтов заменят в домах Тульской области за 5 лет

18.02.20 09:43

© РИА Новости. Сергей Пятаков

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Тульской области приняли решение о продлении программы по обновлению лифтового хозяйства в многоквартирных домах, сообщила директор Фонда капитального ремонта Кира Игнатчик на совещаниив правительстве региона.

"В правительстве региона принято решение о продлении срока замены лифтового оборудования на пять лет - до 2025 года. Всего таких лифтов в регионе - 518, 263 из них расположены в Туле", - цитирует пресс-служба облправительства Игнатчик.

По ее словам, за 2018-2019 годы при софинансировании из бюджетов всех уровней в регионе заменено 333 лифта в 99 многоквартирных домах. Стоимость работ составила более 480 млн рублей. В 2020 году планируется заменить еще 200 лифтов.

Работы по замене лифтового хозяйства начнутся после 1 апреля.