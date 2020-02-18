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18.02.20 09:47

Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект о создании "Росшельфа"

© РИА Новости. Дмитрий Астахов
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Минприроды и Минэнерго раскритиковали законопроект Минвостокразвития о создании госкорпорации "Росшельф", пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на ведомственную переписку.

Замминистра энергетики Павел Сорокин в письме в Минвостокразвития от 13 февраля отмечает, что законопроект не раскрывает цели создания и задачи корпорации, а также вопросы ее финансово-экономической эффективности. "Указывается, что создание корпорации будет стимулировать ввод в рентабельную разработку новых морских месторождений углеводородного сырья. Однако не указывается, за счет чего будет обеспечено привлечение новых инвесторов в шельфовые проекты, в том числе в условиях действующих секторальных ограничений на финансирование проектов и привлечение технологий в разработку глубоководных участков", - пишет Сорокин.

Кроме того, "Росшельф", согласно законопроекту, претендует на многие полномочия действующих органов власти, а сам должен существовать в новом правовом режиме. "Проект создает конфликт интересов: корпорация наделяется административными и нормотворческими полномочиями, в то же время она будет участником соглашения, которое является непосредственным объектом контроля", - говорится в письме Сорокина. Также, пишет чиновник, предложение о полном освобождении "Росшельфа" от налогов противоречит Налоговому кодексу, а для добычи нефти на шельфе уже действует ряд преференций.

"Решение о предоставлении участка арктического и дальневосточного шельфа по конкурсу или без его проведения предполагается осуществлять по усмотрению корпорации. Критерии принятия такого решения законопроектом не предусмотрены, что является существенной коррупционной составляющей, предоставляя право корпорации вне объективных, установленных законом критериев, на основании исключительно собственного усмотрения принимать соответствующие решения", - считает Сорокин.

Минприроды в своем отзыве заявляет об отсутствии "очевидных целей и достаточных оснований" для создания такой госкорпорации, пишет газета. Предоставление госкорпорации заявленных в законопроекте широких полномочий может и вовсе негативно сказаться на перспективах развития шельфа, сочли в министерстве.

Вице-премьер Юрий Трутнев, курирующий Арктику, предлагал расширить доступ на шельф для частных компаний, а также создать специальную компанию-госкоординатора. Минвостокразвития подготовил законопроект о создании госкорпорации "Росшельф". Законопроект предусматривает допуск частных инвесторов к участию в шельфовых проектах в Арктике и на Дальнем Востоке, если они соответствуют установленным требованиям, при условии вхождения в консорциумы с участием "Росшельфа".

Согласно тексту законопроекта, "Росшельф" будет осуществлять сбор и экспертизу заявок на лицензирование участков недр арктического и дальневосточного континентального шельфа, согласовывать техпроекты разработки месторождений, организовывать переговоры по заключению соглашения о совместной разработке участка и о создании консорциума. Также "Росшельф" будет организовывать проведение электронных конкурсов на предоставление участков арктического и дальневосточного континентального шельфа.

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