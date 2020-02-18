Новое дело о пожаре в "Зимней вишне" направлено в суд

18.02.20 10:05

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывших сотрудников Госстройнадзора по Кемеровской области, обвиняемых в получении взяток за введение в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня", где при пожаре погибли 37 детей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе надзорного ведомства.

"В Генпрокуратуре РФ утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзили Комковой, ее сына Эдуарда Комкова, начальника отдела указанной инспекции Светланы Шенгерей и директора ООО "ИСК "Ресурс" Никиты Чередниченко", - сказали в Генпрокуратуре.

Как полагает следствие, Комкова с участием своего сына и Чередниченко получила 7 млн рублей от застройщика - генерального директора ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат", пояснили в ГП.

За вознаграждение, установило следствие, Комкова не привлекла акционерное общество к ответственности при реконструкции здания второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, в результате чего работы производились без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации.

Денежные средства, полагает следствие, по указанию Комковой с марта 2013 года по март 2014 года были перечислены в ООО "ИСК "Ресурс" по мнимому договору на оказание услуг по проектированию и в последующем обналиченв соучастниками.

Кроме того, уточнили в Генпрокуратуре, Комкова и Шенгерей обвиняются в злоупотреблении служебным положением.

"Они не приняли мер по устранению выявленных в ходе проверки в марте 2014 года нарушений при строительстве и реконструкции указанного здания. Шенгерей составила акт обследования, в котором содержалась недостоверная информация о якобы выполненных работах в соответствии с проектной документацией, а Комкова его утвердила. После этого здание торгового центра было введено в эксплуатацию с неработающей системой пожаротушения и заблокированными выходами для экстренной эвакуации посетителей", - пояснили в надзорном ведомстве.

В ходе следствия также установлено, что в марте 2014 года Комкова получила вознаграждение в виде автомобиля взамен на утверждение акта о вводе в эксплуатацию построенного без проведения технической экспертизы и разрешения на строительство многоквартирного дома в Междуреченске, заключили в ГП.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта 2018 года. Возгорание возникло на верхнем этаже, где находились кинозалы, и где в выходной день было много детей. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей. Потерпевшими по делу признаны более 450 человек, из них 83 - родственники погибших в пожаре. Как полагает следствие, пожар возник в результате замыкания электропроводки на четвертом этаже торгового центра.

Следствие считает, что ТРЦ "Зимняя Вишня" был введен в эксплуатацию с нарушениями, допущенными при строительстве.

Уголовное дело по обстоятельствам пожара в настоящее время находится на рассмотрении Заводского районного суда Кемерова.

В мае 2019 года сообщалось, что в Ленинском районном суде Кемерово началось рассмотрение уголовного дела по существу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня". На скамье подсудимых - экс-гендиректор компании-собственника ТРЦ "Зимняя вишня" Юлия Богданова, технический директор ТРЦ Георгий Соболев, управляющая ТРЦ Надежда Судденок, охранник Сергей Антюшин, начальник пожарного караула Сергей Генин, руководитель компании "Системный интегратор", занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игорь Полозиненко и его подчиненный Александр Никитин.

24 декабря 2019 года сообщалось, что в Центральном районном суде Кемерово началось рассмотрение дела в отношении бывшего главы МЧС Кузбасса Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерова по пожарному надзору кемеровского главка Григория Терентьева.