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18.02.20 10:09

Двух китайских сотрудников автозавода Haval в Тульской области госпитализировали с температурой

© РИА Новости. Игорь Зарембо
18 февраля. Interfax-Russia.ru - В медицинское учреждение госпитализированы с повышенной температурой двое сотрудников автозавода в Узловском районе Тульской области, недавно приехавших из Китая.

"В ходе ежедневного осмотра рабочих медики проявили настороженность и решили оставить под наблюдением двоих сотрудников завода. После госпитализации повышение температуры не зафиксировано", - сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе министерства здравоохранения региона.

"Сейчас мужчины чувствуют себя хорошо", - отметил представитель Минздрава региона.

По данным тульских СМИ, мужчины недавно прибыли из Китая для работы вахтовым методом.

На территории индустриального парка "Узловая" расположен автозавод Haval китайского автопроизводителя Great Wall. Предприятие было введено в июне 2019 года. Большую часть работников составляют жители Тульской области, на заводе также работает группа китайских специалистов.

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