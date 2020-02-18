РПЦ не видит препятствий для признания церковных браков государством

18.02.20 10:20

© РИА Новости. Александр Кряжев

18 февраля. Interfax-Russia.ru - В Московской патриархии считают, что российское государство могло бы начать признание браков, заключенных в церкви, но не уверены, что готовы взять на себя сопутствующее бюрократическое бремя.

"Понятно, что законодатель не признает венчанный брак в качестве брака, если до него не было росписи, ибо законодателем браком признается только тот, который был заключен в органах записи актов гражданского состояния - Семейный кодекс, ст.1.2. Но! Согласно ст.169.7, это не распространяется на браки граждан РФ, совершенные "по религиозным обрядам на оккупированных территориях, входивших в состав СССР в период Великой Отечественной войны, до восстановления на этих территориях органов записи актов гражданского состояния", - написал во вторник в своем телеграм-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Савва (Тутунов).

Следовательно, продолжил он, "нет теоретических юридических препятствий к тому, чтобы признать за венчанием силу законного с точки зрения государства брака", и, соответственно, приходские метрики признать актами гражданского состояния.

Епископ напомнил, что периодически раздаются голоса в пользу этого. "Полагал, что за этим ничего не стоит, кроме ностальгии по синодальному (дореволюционному) периоду. Ан вот оказывается как. Другое дело: зачем нам (Церкви) нужна такая "радость" с сопутствующей бюрократической нагрузкой?" - добавил представитель патриархии.