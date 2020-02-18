Трутнев поручил к маю устранить недостатки при строительстве курорта "Горный воздух"

18.02.20 10:23

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил устранить недочеты при строительстве горнолыжного курорта "Горный воздух" в ТОР на Сахалине, а также актуализировать сроки работ.

"Работа сейчас ведется с нарушениями графиков по ряду видов работ, с несогласованностью в подготовке проектной документации. Мы внимательно эти вопросы обсудили. Договорились с теми, кто отвечает в руководстве области за это направление работы, с Ростехнадзором, чтобы эти недостатки в срок до 1 мая были устранены. Замечания эти не принципиального характера, их можно и нужно устранить. Бюджетные деньги вложены, дорога нужна. К 1 мая это надо закончить", - сказал Трутнев во вторник журналистам.

Он добавил, что у курорта хорошие перспективы на мировой уровне.

"На мировых крупных горнолыжных курортах с каждым годом все меньше снега становится, это создает предпосылки, чтобы "Горный воздух" участвовал в глобальной конкуренции. Для этого здесь нужно многое создать", - добавил он.

Трутнев также отметил, что необходимо провести ревизию строительных работ.

"Также надо провести общую ревизию всех необходимых для освоения "Горного воздуха" работ и изменить сроки так, чтобы они были реальными. Мы говорили о том, что надо потихонечку отходить от бюджетных инвестиций и привлекать сюда частные. Частные инвесторы придут только тогда, когда государством, субъектом РФ будут соблюдаться установленные сроки. Когда они будут знать, что, если они что-то построят, туда будет дорога, подведено электричество, будет вода", - добавил вице-премьер.

Он отметил, что для жителей региона "Горный воздух" - популярное место отдыха, однако курорт нужно развивать.

"Есть разные виды использования горнолыжных курортов. Для отдыха сахалинцев они уже сегодня хорошие, это востребованное место. Но для того, чтобы люди полетели из Москвы, из ближайших государств - необходима определенная длина склона. Кататься каждый день по одному склону надоест, на два дня на Сахалин из Москвы не полетишь. Чтобы лететь на неделю, эти склоны должны быть разнообразными, их длина должна во всяком случае превышать 50-60 км, тогда это будет курорт мирового уровня. На эту работу руководство области настроено, мы со своей стороны будем ее поддерживать", - сказал Трутнев.

Полпред также сообщил, что для строительства коттеджного поселка, который предполагалось построить на курорте, будет выбрано другое место.

"Еще один вопрос, который возникал, это вопрос о коттеджном поселке. Совершенно очевидно, не надо строить коттеджные поселки на горнолыжном склоне. На острове Сахалин место еще есть, его надо найти, выделить на конкурентной основе в соответствии с законодательством. Непосредственно на горнолыжной трассе должны быть объекты, относящиеся к горнолыжному отдыху, сервису, размещению людей", - сказал полпред.

Горнолыжный курорт "Горный воздух" с сопутствующими объектами является инфраструктурным ядром одноименной ТОР. За счет бюджета развивается сеть горнолыжных трасс, канатных дорог, систем искусственного оснежения, подъездных дорог общего пользования и систем водо-тепло-электроснабжения курорта. Тем самым создаются базовые условия для привлечения новых инвесторов. Общий объем бюджетных средств, инвестируемых на эти цели до 2025 года, составит более 10 млрд рублей.

В настоящее время действующие горнолыжные трассы туристского комплекса имеют общую протяженность 25 км. Склоны сертифицированы международной федерацией горнолыжного спорта Certificat Homologation и подходят для спортивных соревнований международного уровня.

Сегодня в ТОР действуют 25 резидентов с проектами на сумму 23,1 млрд рублей и планами по созданию 1531 рабочих мест. Сумма осуществленных инвестиций - 12,91 млрд руб., создано 226 новых рабочих мест.

Уже построено четыре объекта: учебно-тренировочный и многофункциональный спортивно-оздоровительный центры, гибридный отель, первая очередь и первый этап второй очереди строительства торгово-развлекательного центра. Пять объектов активно строятся. Инвесторы вложили в экономику региона около 13 млрд рублей и создали 226 рабочих мест.

Преференциальный режим ТОР был реализован по инициативе главы государства. В декабре 2013 года президент РФ Владимир. Путин в послании Федеральному собранию предложил создать в ДФО и Сибири сеть специальных территорий опережающего экономического развития с особыми условиями для организации несырьевого производства, ориентированного в том числе и на экспорт.