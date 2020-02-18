рейс из Екатеринбурга не смог приземлиться в Казани из-за погоды

18.02.20 10:45

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Пассажиры рейса из Екатеринбурга авиакомпании "Руслайн" попали в Казань с девятичасовой задержкой из-за сложных метеоусловий в столице Татарстана, сообщил агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель казанского аэропорта Адель Гатауллин во вторник.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями: сильный боковой ветер, переохлажденные осадки на несколько часов было задержано прибытие рейса из Екатеринбурга", - уточнил он.

По данным А.Гатауллина, лайнер Bombardier CRJ200 должен был приземлиться в Казани в понедельник в 20:25 мск, однако из-за неблагоприятных метеоусловий командир экипажа принял решение вернуться в Екатеринбург. Позже самолет вновь отправился в Казань, совершив успешную посадку в столице Татарстана во вторник в 5:00 мск.

"Других переносов рейсов не было. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме", - подчеркнул А.Гатауллин.

Как сообщалось ранее, накануне синоптики объявили в Татарстане штормовое предупреждение. В ночь на 18 февраля в республике ожидались метели с ветром до 25 м/с, гололед и туман.