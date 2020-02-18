Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Воронежской области превышен на 10,6%

18.02.20 10:47

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Управление Роспотребнадзора по Воронежской области фиксирует превышение эпидпорога заболеваемости гриппом и ОРВИ на 10,6%, основная часть заболевших - дети.

С 10 по 16 февраля за медпомощью обратились 13 тыс. 363 больных. Среди заболевших доля детей составила 67,7%, наибольшее количество случаев регистрируется в возрастной группе 7-14 лет, говорится в сообщении ведомства

В связи с ростом заболеваемости в Воронеже до 22 февраля отменены массовые культурные и спортивные мероприятия среди детей и подростков.

Ранее сообщалось, что все школы Воронежа с 11 по 25 февраля по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора будут закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.