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18.02.20 10:47
Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в Воронежской области превышен на 10,6%
С 10 по 16 февраля за медпомощью обратились 13 тыс. 363 больных. Среди заболевших доля детей составила 67,7%, наибольшее количество случаев регистрируется в возрастной группе 7-14 лет, говорится в сообщении ведомства
В связи с ростом заболеваемости в Воронеже до 22 февраля отменены массовые культурные и спортивные мероприятия среди детей и подростков.
Ранее сообщалось, что все школы Воронежа с 11 по 25 февраля по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора будут закрыты на карантин в связи с ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
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