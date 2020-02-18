Минвостокразвития готовит налоговые изменения для резидентов ТОР на Дальнем Востоке

18.02.20 11:35

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

18 февраля. Interfax-Russia.ru - В министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики готовят новые инициативы по изменению налогообложения резидентов территорий опережающего развития (ТОР) и Свободного порта Владивосток (СПВ) к 2021 году.

"Смотрим, насколько мы конкуренты с граничащими странами, и понимаем, что инвесторов надо поддерживать постоянно. В том числе поступают инициативы от бизнеса, который предлагает платить налоги сразу, но меньше и на протяжении всего проекта. Сейчас изучаем все предложения и в ближайшее время подготовим их для рассмотрения на уровне правительства РФ и внесения изменений в законодательство", - сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов в ходе рабочей поездки на Сахалин.

Как уточнили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе министерства, речь идет о внедрении новой системы налоговых льгот для резидентов ТОР и СПВ.

"Ориентировочно с 2021 г. возможно внедрение новой системы налоговых льгот для резидентов ТОР и СПВ: ставка налога на прибыль организаций на все время - 7%, вместо первых 5 лет - 0%, а далее - 12%. Как в настоящее время", - сказал сотрудник пресс-службы министерства.

По его словам, ожидается, что это сделает экономику средних и крупных предприятий более эффективной.

ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными налоговыми и административными государственными преференциями. Сегодня созданы и действуют 20 территорий опережающего развития в Дальневосточном федеральном округе.

Управляет ТОР и СПВ по решению правительства РФ - АО "Корпорация развития Дальнего Востока".