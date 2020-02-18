Четыре моста от Мневниковской поймы до Фили построят в 2021 году

18.02.20 11:49

© РИА Новости. Максим Блинов

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Два пешеходных и два автомобильных моста, которые соединят территорию полуострова Мневниковской поймы с районом Фили, построят до конца 2021 года, сообщили во вторник в пресс-службе департамента строительства.

В ведомстве напомнили, что на территории Мневниковской поймы в ближайшее время будет создан новый полноценный городской квартал с жильем, социнфраструктурой, тематическим природным парком, а также собственными станциями метро. Для реализации проекта будут проложены новые дороги и мосты.

"Проект вовлечения Мневниковской поймы в активную городскую жизнь станет еще одним примером комплексного и продуманного развития", - отметил глава департамента Рафик Загрутдинов.

В ведомстве добавили, что в настоящее время на территории Мневниковской поймы на улице Нижние Мневники, владение 62А проектируется квартал по программе реновации площадью 290 тыс. кв.м. В границах ТПУ "Мневники" также возведут две школы на 275 и 625 мест.

Кроме того, на территории Мневниковской будет создан крупный спортивный кластер.

Ранее заммэра Москвы Андрей Бочкарев сообщил, что жилой район со школами, детскими садами, парком и спортивным центром появится в Мневниковской пойме в течение ближайших двух-трех лет.

Как сообщалось, инвестиции в проект развития территории составят более 200 млрд рублей. Полностью проект развития поймы займет 7-8 лет.