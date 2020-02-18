Новый альянс: "КАМАЗ" и Sollers помогут друг другу
  
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
   
Курс на снижение: ставки по ипотечным кредитам в РФ могут стать меньше 8%
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
18.02.20 11:52

ЦБ РФ: ответственность за утечку данных может быть усилена вплоть до уголовной

© РИА Новости. Антон Денисов
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Ответственность лиц, виновных в утечке персональных данных граждан, может быть усилена вплоть до уголовной, сообщил зампред Банка России Дмитрий Скобелкин журналистам в кулуарах XII Уральского форума информбезопасности финансовой сферы.

"Я считаю, что здесь крайне жестко нужно подходить к ответственности за то, что вот ты снял копию с моего паспорта, и вот если выяснится, что утечка произошла там от тебя, то вплоть до уголовной ответственности, я так считаю, по крайне мере", - сказал Скобелкин, отвечая на вопрос о предложениях ЦБ Минкомсвязи и Роскомнадзору по усилению мер по борьбе с утечками данных.

По словам Скобелкина, с ситуацией снятия копии паспорта люди сталкиваются в том числе в салонах связи, причем неизвестно, что потом происходит с этой копией и как она используется.

Зампред ЦБ считает, что ответственность также должна быть усилена для лиц, которые отвечают за работу с персональными данными в конкретной организации.

"А для лиц должна быть жесточайшая административная и уголовная ответственность также. Может быть, несмотря на то, что я считаю себя не то что либералом, но достаточно мягким человеком, но за эти вещи, я считаю, наказывать нужно крайне строго, иначе у нас не будет никакого порядка", - сказал Скобелкин.

Он пояснил, что обсуждаются разные варианты усиления ответственности.

Ранее во вторник Скобелкин рассказал, что ЦБ РФ направит в Минкомсвязи и Роскомнадзор предложения по ужесточению мер, направленных на борьбу с утечкой персональных данных граждан. В ЦБ считают, что необходимо создать условия для упорядоченного доступа к персональным данным, которые содержатся в различных информационных системах. Скобелкин пояснил, что обеспечить это возможно только совместными усилиями Банка России, Минкомсвязи, Роскомнадзора. Также, по словам зампреда ЦБ, надо упростить доступ правоохранительных органов к субъектам, которые незаконно получают, продают и используют персональные данные.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.02.20 13:28
Кремль: Путин не заявлял своей позиции по вопросу неприкосновенности для экс-президентов
.
  18.02.20 12:37
Основные работы на 3 объектах в "Лужниках" завершатся в 2020-2021 годах
.
  18.02.20 11:49
Четыре моста от Мневниковской поймы до Фили построят в 2021 году
.
  18.02.20 08:34
Температурный рекорд 1949 года побит в Москве
.
  17.02.20 17:48
Лидер эсеров Миронов просит Генпрокуратуру и Верховный суд предоставить информацию по делу "Сети"
.
  17.02.20 11:34
Третья экспертиза по делу "Седьмой студии" Серебренникова займет месяц
.
  17.02.20 10:40
Москвичи не носят маски, несмотря на угрозу коронавируса
.
  17.02.20 09:43
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в "Шереметьево"
.
  14.02.20 16:45
Актеры МХАТ им.Горького отсудили более 700 тыс. рублей у руководства театра за творческую дискриминацию и моральный вред
.
  14.02.20 14:30
Дезинфекцию от грызунов и паразитов проведут в Третьяковке


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket