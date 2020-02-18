Недобросовестные управляющие компании покинут подмосковный рынок в апреле

18.02.20 11:58

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Управляющие компании в Подмосковье с низким рейтингом должны покинуть рынок в апреле, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Уже с начала апреля мы должны избавиться (...) от нерадивых, плохих управляющих компаний. Они у нас номинированы на две звезды. Их больше не будет на рынке. (...) Уровень сервиса, услуг, должен быть предоставлен добросовестно, качественно", - сказал Воробьев на заседании регионального правительства во вторник.

Губернатор уточнил, что после ликвидации компаний с плохим рейтингом, в Подмосковье продолжится работа по совершенствованию работы управляющих организаций.