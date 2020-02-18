Условие роспуска ГД назвали в рабочей группе по поправкам в Конституцию

18.02.20 12:49

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 февраля. Interfax-Russia.ru - В Конституции РФ предлагается закрепить за президентом право распустить Госдуму, если она не утвердит более трети кабинета министров, сообщил сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"Сейчас предлагается, чтобы утверждались Думой все члены кабинета министров, за исключением силового блока. Что делать, если вдруг Дума не утверждает. Такая же процедура есть трехкратного отклонения для премьера. Появилась норма, которая говорит о том, что если не утверждено более трети кабинета министров, то президент вправе распустить Госдуму и назначить новые выборы", - сказал Крашенинников на заседании рабочей группы.

Он озвучил проект поправок ко второму чтению соответствующего законопроекта.

Подгруппы утвердили тексты поправок ко второму чтению по второй и четвертой главам Конституции, в них идет речь о президенте и правительстве РФ.

Так, в главе о президенте предлагается уточнить, что глава государства обеспечивает "гражданский мир и согласие в стране" и согласованное функционирование органов публичной власти.

В ст.83 предлагается прописать, что президент осуществляет общее руководство правительством РФ.

Отразить в Основном законе предлагается и то, что глава государства будет обладать неприкосновенностью даже после прекращения своих полномочий. "Также говорится, что гарантии могут быть другие предоставлены в соответствии с федеральным законом", - сказал Крашенинников.

В шестой главе будет прописана персональная ответственность главы правительства.

При этом предлагаемая депутатами инициатива, которая бы позволила Думе отзывать согласованных нижней палатой министров, в итоговый пакет поправок в Конституцию не вошла.

"Мы обсуждали вопрос о том, как реагировать на деятельность тех или иных министров. Но пока с учетом того, что Госдума будет утверждать отдельных членов кабинета, то ответственность будет, на мой взгляд, достаточно большая при утверждении", - пояснил глава думского комитета по госстроительству и законодательству, сопредседатель рабочей группы Павел Крашенинников, отвечая на вопрос "Интерфакса" о том, почему поправка не была включена.

Поправки в главы Основного закона о президенте и правительстве перед вторым чтением предстоит рассмотреть комитету по госстроительству и законодательству. По словам Крашенникова, это, скорее всего, произойдет 19 февраля.

Поправку о возможности отзыва министров предлагала фракция ЛДПР.

"Мы считаем, что если Госдуме даются полномочия утверждения не только председателя, но и заместителей и всех членов правительства, то палате должно быть предоставлено и право отзыва. Если мы не хотим дать прямое право отзыва, давайте пропишем механизм обращения к президенту, на которое он должен будет дать ответ", - сказал на заседании комитета вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

Ранее Крашенинников не исключал, что норма об отзыве министров может появиться в шестой главе.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. В частности, глава государства выступил с инициативой введения запрета на иностранное гражданство для высших должностных лиц, усиления роли парламента, губернаторов и Госсовета, предложил закрепить нормы о верховенстве Конституции в правовом пространстве РФ и о том, что МРОТ не должен быть ниже прожиточного минимума трудоспособного населения, а пенсия должна ежегодно индексироваться.

Первое чтение законопроекта прошло 23 января. Совет Думы продлил до 2 марта срок представления поправок ко второму чтению законопроекта.