Шесть школ закрыты на карантин по гриппу и ОРВИ на Новгородчине

18.02.20 12:22

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Эпидемический порог превышен среди детей школьного возраста в Новгородской области почти на 42%, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В целях предупреждения распространения заболеваний гриппом и ОРВИ среди учащихся, по состоянию на 17 февраля приостановлен полностью образовательный процесс в шести общеобразовательных школах в Боровичском, Волотовском и Маловишерском районах и в одном детском дошкольном учреждении в Солецком районе", - говорится в сообщении.

Кроме того, более 50 классов закрыты на карантин в двенадцати школах Великого Новгорода, Боровичей, а также в Старорусском, Крестецком и Окуловском районах. Не работают пять групп в трех детских садах в Солецком, Парфинском и Чудовском районах.

По данным ведомства, на прошедшей неделе уровень заболеваемости среди совокупного населения Новгородчины сохранялся ниже недельных эпидемических порогов и незначительно снизился к уровню предыдущей недели на 2%. Всего зарегистрировано более 5 тыс. случаев ОРВИ, из них 3,5 тыс. случаев (68,9%) - среди детей до 14 лет.

"По результатам проведенных исследований в двух случаях выявлен вирус гриппа А(H1N1) 2009, в одном - вирус гриппа В, в семи случаях - вирусы парагриппа, в трех случаях аденовирусы, в одном случае РС-вирусы, в шести случаях - другие респираторные вирусы (риновирусы, бокавирусы, сезонные коронавирусы)", - отмечает Роспотребнадзор.