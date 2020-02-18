Основные работы на 3 объектах в "Лужниках" завершатся в 2020-2021 годах

18.02.20 12:37

© РИА Новости. Антон Денисов

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник ознакомился со строительством и реконструкцией трех крупных объектов на территории Олимпийского комплекса "Лужники": универсального спортивного зала "Дружба", ледового дворца "Кристалл" и Теннисного клуба.

"Продолжаем активную реконструкцию "Лужников". Здесь одновременно строится несколько крупнейших объектов. После ввода центра художественной гимнастики и центра водных видов спорта: хоккейный центр "Кристалл", зал "Дружба", по сути, заново собирается - его конструкции были аварийными, один из крупнейших центров тенниса", - сказал Собянин.

Кроме того, по его словам, в текущем году начнется строительство международных центров бокса и самбо.

"Так что работы тут хватает, но все объекты находятся в стройке, в движении, в проектировании. Надеюсь, что основные строительные работы в 2020-2021 годах будут закончены", - сообщил мэр Москвы.

Здание универсального спортивного зала "Дружба" площадью почти 17 тыс. кв. м было построено в 1979 году к Олимпиаде-80. Во время Игр здесь проходили соревнования по волейболу среди женских команд.

В 2016 году было принято решение о реконструкции здания, которая была начата в январе 2018 года. Технологическое задание и концепция объекта были разработаны на основании регламентов Всероссийской федерации волейбола, Ассоциации мини-футбола России, Российской федерации баскетбола и федераций других видов спорта.

В ходе реконструкции планируется обустроить центральный зал площадью порядка 2 тыс. кв.м , три многофункциональных зала (36х18 м), тренажерный зал, медико-восстановительные помещения, конференц-зал, пресс-центр, кафе, методические, административные и иные помещения. Предусмотрены автоматизированные телескопические трибуны с возможностью выдвижения от 1 до 9 рядов для проведения мероприятий с разными требованиями, а также разделения трибун на три части для размещения баскетбольной стойки.

В результате УСЗ "Дружба" станет многофункциональным залом для проведения спортивных мероприятий и концертов. Вместимость зала составит до 3,1 тыс. человек. В нем будут проходить соревнования по восьми видам спорта: теннису, волейболу, художественной гимнастике, фехтованию, борьбе, акробатическому рок-н-роллу, спортивным танцам и мини-футболу.

Строительство ледового дворца "Кристалл" - многофункционального спортивного комплекса, состоящего из двух независимых ледовых арен и фитнес-клуба, - было начато в 2017 году, его площадь составит 24,5 тыс. кв. м. Спортивное сооружение предназначено для круглогодичных тренировок хоккеистов - любителей и профессионалов. Также на ледовых аренах "Кристалл" возможно проведение любительских соревнований. Для этого арены будут оснащены системами видеогола и видеоэкранами для вывода повторов и другого контента.

Архитектурной особенностью "Кристалла" станет 14-метровое панорамное витражное остекление, благодаря которому посетители смогут наслаждаться видами зеленых аллей "Лужников" и набережной Москвы-реки.

Теннисный клуб площадью 36 тыс. кв.м будет включать 26 теннисных кортов, в том числе 15 крытых кортов, семь открытых кортов и четыре площадки для игры в сквош, настольный теннис, площадки для падел-тенниса и пляжного тенниса. Корты будут оборудованы видео-аналитической системой PlaySight с интерактивными тренерскими инструментами и возможностью видеоанализа игры. Окончание строительства теннисного центра намечено на 2021 год.