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18.02.20 12:55
S7 возобновит полеты из Новосибирска в Анапу с 15 марта
Полеты будут выполняться один раз в неделю - по воскресеньям на воздушных судах А320.
В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что в прошлом году в рамках летнего расписания S7 Airlines также выполняла прямые перелеты по данному направлению.
На сегодняшний день прямого авиасообщения между этими городами нет.
S7 - вторая по величине авиационная группа в РФ, основана супругами Филевыми.
Международный аэропорт Анапы входит в группу "Базэл Аэро" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Краснодара. "Базэл Аэро" является совместным предприятием "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20%). По итогам 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 9% по сравнению с предшествующим годом - до 1,6 млн человек.
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