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18.02.20 12:55

S7 возобновит полеты из Новосибирска в Анапу с 15 марта

© РИА Новости. Алексей Куденко
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания S7 Airlines с 15 марта возобновляет в рамках летнего расписания полеты по маршруту Новосибирск-Анапа, сообщает пресс-служба анапского аэропорта.

Полеты будут выполняться один раз в неделю - по воскресеньям на воздушных судах А320.

В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" уточнили, что в прошлом году в рамках летнего расписания S7 Airlines также выполняла прямые перелеты по данному направлению.

На сегодняшний день прямого авиасообщения между этими городами нет.

S7 - вторая по величине авиационная группа в РФ, основана супругами Филевыми.

Международный аэропорт Анапы входит в группу "Базэл Аэро" вместе с аэропортовыми комплексами Сочи и Краснодара. "Базэл Аэро" является совместным предприятием "Базового элемента" Олега Дерипаски (50%+1), сингапурской Changi Airports International (30%) и Сбербанка (20%). По итогам 2019 года аэропорт увеличил пассажиропоток на 9% по сравнению с предшествующим годом - до 1,6 млн человек.

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