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18.02.20 12:57

Ввод жилья в Марий Эл в 2020г планируется увеличить на 5%

© РИА Новости. Сергей Венявский
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Ввод жилья в Марий Эл в 2019 году составил почти 400 тыс. кв. м, что на 18% больше, чем за предыдущий год, сообщает пресс-служба главы республики.

В том числе ввод индивидуального жилья в прошлом году составил более 162 тыс. кв. м, или 40% от общего количества введённого жилья в республике.

В 2020 году планируется увеличить показатели, построив около 420 тыс. кв. м жилого фонда. Таким образом, в текущем году планируется увеличить ввод жилья примерно на 5% по сравнению с 2019 годом.

По итогам января текущего года уже отмечается положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - завершено строительство более 15,5 тыс. кв. метров (рост на 37,5%).

Глава Марий Эл Александр Евстифеев на совещании отметил, что на показатели влияет наличие построенного и используемого индивидуального жилья, по каким-либо причинам юридически не введенного в эксплуатацию.

"Реальное положение дел должно соответствовать положению дел в документах", - подчеркнул он.

Глава региона поручил Минстрою республики предоставить данные по каждому муниципальному образованию по состоянию на 1 марта с указанием, сколько фактически жилья построено, но не сдано.

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