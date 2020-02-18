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18.02.20 12:57
Ввод жилья в Марий Эл в 2020г планируется увеличить на 5%
В том числе ввод индивидуального жилья в прошлом году составил более 162 тыс. кв. м, или 40% от общего количества введённого жилья в республике.
В 2020 году планируется увеличить показатели, построив около 420 тыс. кв. м жилого фонда. Таким образом, в текущем году планируется увеличить ввод жилья примерно на 5% по сравнению с 2019 годом.
По итогам января текущего года уже отмечается положительная динамика по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - завершено строительство более 15,5 тыс. кв. метров (рост на 37,5%).
Глава Марий Эл Александр Евстифеев на совещании отметил, что на показатели влияет наличие построенного и используемого индивидуального жилья, по каким-либо причинам юридически не введенного в эксплуатацию.
"Реальное положение дел должно соответствовать положению дел в документах", - подчеркнул он.
Глава региона поручил Минстрою республики предоставить данные по каждому муниципальному образованию по состоянию на 1 марта с указанием, сколько фактически жилья построено, но не сдано.
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