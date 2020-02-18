Ввод жилья в Тамбовской области в 2019г вырос на 8,5%

18.02.20 13:00

© РИА Новости. Илья Питалев

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Ввод жилья в Тамбовской области в 2019 году составил, по предварительным данным, 932,1 тыс. кв. метров, что на 8,5% больше, чем за 2018 год, сообщает облстат.

В регионе в прошедшем году за счет всех источников финансирования построено 6 тыс. 863 квартиры общей площадью 932,1 тыс. кв. метра (включая пристройки).

При этом 65,7% введенного в области жилья приходится на городскую местность, что соответствует уровню 2018 года. В расчете на 1 тыс. человек населения области введено 922 кв. метра жилья против 838 кв. метров - в 2018 году.

Так, в областном центре сдано в эксплуатацию 46,4% общего объема ввода жилья по области. По сравнению с 2018 годом жилья в Тамбове введено больше на 8,2%.

Кроме того 78,5% введенного по области жилья построили в 2019 году индивидуальные застройщики против 68,6% - годом ранее, ими введено 2 тыс. 987 квартир общей площадью 731,9 тыс. кв. метров, что больше 2018 года на 24,2%.