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18.02.20 13:00
Ввод жилья в Тамбовской области в 2019г вырос на 8,5%
В регионе в прошедшем году за счет всех источников финансирования построено 6 тыс. 863 квартиры общей площадью 932,1 тыс. кв. метра (включая пристройки).
При этом 65,7% введенного в области жилья приходится на городскую местность, что соответствует уровню 2018 года. В расчете на 1 тыс. человек населения области введено 922 кв. метра жилья против 838 кв. метров - в 2018 году.
Так, в областном центре сдано в эксплуатацию 46,4% общего объема ввода жилья по области. По сравнению с 2018 годом жилья в Тамбове введено больше на 8,2%.
Кроме того 78,5% введенного по области жилья построили в 2019 году индивидуальные застройщики против 68,6% - годом ранее, ими введено 2 тыс. 987 квартир общей площадью 731,9 тыс. кв. метров, что больше 2018 года на 24,2%.
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