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18.02.20 13:10

Иркутская область в 2020г намерена увеличить экспорт продовольствия на 16%

© РИА Новости. В. Красноперов
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Иркутская область рассчитывает экспортировать в 2020 году продукцию аграрного комплекса в объеме $49,2 млн, сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на исполняющего обязанности министра сельского хозяйства Илью Сумарокова.

Экспорт продукции АПК в 2019 году в стоимостном выражении составил $42,5 млн, что выше ранее данного прогноза на 5,5%. Таким образом, согласно планам, в 2020 году объем экспорта может вырасти на 15,8%.

Достичь этого регион намерен за счет реализации регионального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса". В его рамках аграриям, в частности, предоставляются субсидии на уплату лизинговых платежей по договорам лизинга техники, грузовых, специализированных автомобилей, а также технологического оборудования.

"Возмещается и часть затрат, связанных с продвижением продовольственных товаров на российские и зарубежные рынки", - говорится в сообщении.

К 2024 году регион рассчитывает экспортировать продукции АПК на $86 млн.

На экспорт из Иркутской области сейчас идет масложировая, мясная и молочная продукция, зерно, рыба и морепродукты, кондитерские изделия, продукция, произведённая из дикорастущего сырья. Основные торговые партнеры региона - Монголия, Казахстан, Китай, Белоруссия, Корея, Япония, Таиланд.

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