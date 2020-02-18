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18.02.20 13:12
Курганская область в 2020г планирует увеличить сев яровых
Всего аграрии региона планируют засеять 1 млн 329 тыс. га. Планируется высеять не менее 8,5% элитных семян.
"После схода снежного покрова, во второй половине апреля аграрии приступят к закрытию влаги. Начало весеннего сева планируется в конце апреля - начале мая", - отмечается в пресс-релизе.
Темпы приобретения минеральных удобрений на сегодняшний день на 80% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Готовность сельскохозяйственной техники на уровне прошлого года - 75-86%.
На сегодняшний день областной департамент АПК согласовал 51 заявку от аграриев на получение льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 582 млн рублей. Кроме того, согласовано 8 заявок на получение льготных инвестиционных кредитов на сумму 39 млн рублей.
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