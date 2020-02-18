Курганская область в 2020г планирует увеличить сев яровых

18.02.20 13:12

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Хозяйства Курганской области в 2020 году планируют увеличить площадь ярового сева на 11 тыс. га - до 1 млн 261 тыс. га, сообщила пресс-служба губернатора региона.

Всего аграрии региона планируют засеять 1 млн 329 тыс. га. Планируется высеять не менее 8,5% элитных семян.

"После схода снежного покрова, во второй половине апреля аграрии приступят к закрытию влаги. Начало весеннего сева планируется в конце апреля - начале мая", - отмечается в пресс-релизе.

Темпы приобретения минеральных удобрений на сегодняшний день на 80% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Готовность сельскохозяйственной техники на уровне прошлого года - 75-86%.

На сегодняшний день областной департамент АПК согласовал 51 заявку от аграриев на получение льготных краткосрочных кредитов на общую сумму 582 млн рублей. Кроме того, согласовано 8 заявок на получение льготных инвестиционных кредитов на сумму 39 млн рублей.