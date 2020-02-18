"Т Плюс" планирует вложить 1,8 млрд руб. в развитие теплосетей в Нижегородском филиале

18.02.20 13:17

© РИА Новости. Павел Лисицын

18 февраля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Т Плюс" в 2020 году планирует направить на ремонт, техническое перевооружение и развитие станций и тепловых сетей Нижегородского филиала 1,8 млрд рублей, говорится в пресс-релизе филиала.

В 2019 году на ремонты и техперевооружение станций и тепловых сетей филиала было направлено более 1,1 млрд рублей (без учета затрат на проведение больших инспекций газотурбинных установок Новогорьковской и Дзержинской ТЭЦ, суммарно составивших 3,1 млрд рублей - проводятся раз в 5 лет).

В пресс-релизе сообщается, что ремонтная кампания 2020 года в Нижегородском филиале стартовала. Первыми в феврале в плановый ремонт выведены газотурбинные установки N1 и N2 Новогорьковской ТЭЦ. В ходе работ производится осмотр и техническое обслуживание узлов газовых турбин, ремонт оборудования дожимной компрессорной станции и другие регламентные мероприятия. Этот проект станет одним из крупнейших в рамках ремонтной программы Нижегородского филиала в 2020 году.

Также в планах компании на текущий год - ввод нового энергетического котла на Дзержинской ТЭЦ, строительство трех блочно-модульных котельных взамен старых в населенных пунктах Кстовского района, дальнейшее развитие системы индикативного онлайн-учета в Дзержинских и Кстовских тепловых сетях.

В составе Нижегородского филиала группы "Т Плюс" работают Дзержинская, Новогорьковская, Сормовская ТЭЦ, Дзержинские и Кстовские тепловые сети.