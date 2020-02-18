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18.02.20 13:21
Петербург второй день подряд бьет температурный рекорд 1925 года
Как сообщил "Интерфаксу" главный синоптик северной столицы Александр Колесов, за историю метеонаблюдений в Петербурге самым теплым 18 февраля было в 1925 году, когда воздух прогрелся до плюс 4,7 градусов. Во вторник в Петербурге температура уже поднялась до плюс 5,5 градусов, продолжает теплеть.
По словам специалиста, в среду, 19 февраля, вероятно, будет побит температурный рекорд, установленный в 2003 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 4,5 градусов.
Как сообщалось, в понедельник, 17 февраля, Петербург побил температурный рекорд 1925 года (плюс 5,2 градуса), в городе потеплело до плюс 7,4 градуса.
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