Петербург второй день подряд бьет температурный рекорд 1925 года

18.02.20 13:21

© РИА Новости. Владимир Астапкович

18 февраля. Interfax-Russia.ru - В Санкт-Петербурге второй день подряд побит температурный рекорд 1925 года.

Как сообщил "Интерфаксу" главный синоптик северной столицы Александр Колесов, за историю метеонаблюдений в Петербурге самым теплым 18 февраля было в 1925 году, когда воздух прогрелся до плюс 4,7 градусов. Во вторник в Петербурге температура уже поднялась до плюс 5,5 градусов, продолжает теплеть.

По словам специалиста, в среду, 19 февраля, вероятно, будет побит температурный рекорд, установленный в 2003 году. Тогда воздух прогрелся до плюс 4,5 градусов.

Как сообщалось, в понедельник, 17 февраля, Петербург побил температурный рекорд 1925 года (плюс 5,2 градуса), в городе потеплело до плюс 7,4 градуса.