ГД в III чтении приняла закон о бесплатном горячем питании для младшеклассников

18.02.20 13:24

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон, который предусматривает обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием.

Согласно поправке, внесенной президентом РФ, "обеспечение горячим питанием всех учащихся начальной школы должно быть обязательным и бесплатным", сказал парламентским журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, принятие инициативы "позволит каждому школьнику младших классов, независимо от того, живет он в городе или селе, бесплатно обедать в школе".

В свою очередь лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов отметил, что на реализацию законопроекта о горячем питании для школьников в 2020 году потребуется 21 млрд рублей.

"В этом году понадобится порядка 21 миллиарда рублей на четыре оставшихся месяца (с 1 сентября 2020 года - ИФ). В последующие годы эта сумма вырастет до 43 миллиардов. В рамках бюджета, который готовит правительство для внесения поправок, эти суммы должны быть учтены", - отметил Неверов.

Кроме того, закон устанавливает и общие принципы организации горячего питания, и общие требования к качеству, требования к информации о поставках этого питания, условиях организации, в том числе, ежедневное меню должно публиковаться в сети интернет, сказал журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Законом устанавливается то, что "РФ оказывает помощь и содействие регионам в организации полноценного горячего питания для школьников начальных классов, и поэтапный переход на всеобщее обеспечение таким горячим бесплатным питанием должен осуществиться с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года".

15 января президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что школьники с 1 по 4 класс во всех субъектах РФ в ближайшие три года должны быть обеспечены бесплатным качественным горячим питанием вне зависимости от доходов семьи.