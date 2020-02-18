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18.02.20 13:28
Кремль: Путин не заявлял своей позиции по вопросу неприкосновенности для экс-президентов
"Сейчас нет какой-либо позиции, которую заявил бы глава государства", - сказал Песков.
12 февраля комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил поправки о переносе в Конституцию РФ действующего порядка лишения экс-президентов РФ неприкосновенности.
В настоящее время данный вопрос регулируется законом "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".
Однако группа депутатов и сенаторов, входящих в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию, в частности, Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Константин Косачев, Андрей Макаров, Ярослав Нилов и ряд других, предлагают прописать соответствующий механизм в Основном законе РФ.
Внесенные ими поправки дополняют статьи 102 и 103 главы пятой Конституции РФ.
К ведению Совета Федерации предлагается отнести лишение "президента РФ, прекратившего исполнение полномочий, неприкосновенности".
К ведению Госдумы - "выдвижение обвинения против президента РФ, прекратившего исполнение полномочий, для лишения его неприкосновенности".
Упомянутый выше действующий закон указывает, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления. В этом случае председатель Следственного комитета РФ направляет представление в Госдуму.
В свою очередь Госдума принимает постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности президента и направляет его в трехдневный срок в Совет Федерации.
Совет Федерации рассматривает в трехмесячный срок вопрос о лишении неприкосновенности президента РФ, принимает по данному вопросу постановление и в трехдневный срок извещает о нем председателя Следственного комитета РФ.
Решение Госдумы об отказе в даче согласия на лишение неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, либо решение Совета Федерации об отказе в лишении неприкосновенности указанного лица является обстоятельством, исключающим производство по соответствующему уголовному делу и влекущим прекращение такого дела, говорится в законе.
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