Кремль: Путин не заявлял своей позиции по вопросу неприкосновенности для экс-президентов

18.02.20 13:28

© РИА Новости. Григорий Сысоев

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин не высказывал свою позицию по поводу необходимости закрепления в Конституции положения о неприкосновенности для президентов, прекративших свои полномочия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас нет какой-либо позиции, которую заявил бы глава государства", - сказал Песков.

12 февраля комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил поправки о переносе в Конституцию РФ действующего порядка лишения экс-президентов РФ неприкосновенности.

В настоящее время данный вопрос регулируется законом "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Однако группа депутатов и сенаторов, входящих в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию, в частности, Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Константин Косачев, Андрей Макаров, Ярослав Нилов и ряд других, предлагают прописать соответствующий механизм в Основном законе РФ.

Внесенные ими поправки дополняют статьи 102 и 103 главы пятой Конституции РФ.

К ведению Совета Федерации предлагается отнести лишение "президента РФ, прекратившего исполнение полномочий, неприкосновенности".

К ведению Госдумы - "выдвижение обвинения против президента РФ, прекратившего исполнение полномочий, для лишения его неприкосновенности".

Упомянутый выше действующий закон указывает, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления. В этом случае председатель Следственного комитета РФ направляет представление в Госдуму.

В свою очередь Госдума принимает постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности президента и направляет его в трехдневный срок в Совет Федерации.

Совет Федерации рассматривает в трехмесячный срок вопрос о лишении неприкосновенности президента РФ, принимает по данному вопросу постановление и в трехдневный срок извещает о нем председателя Следственного комитета РФ.

Решение Госдумы об отказе в даче согласия на лишение неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, либо решение Совета Федерации об отказе в лишении неприкосновенности указанного лица является обстоятельством, исключающим производство по соответствующему уголовному делу и влекущим прекращение такого дела, говорится в законе.