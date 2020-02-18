Новый альянс: "КАМАЗ" и Sollers помогут друг другу
  
Конец подделкам: ГИБДД сможет аннулировать "купленный" ТО
   
Курс на снижение: ставки по ипотечным кредитам в РФ могут стать меньше 8%
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
18.02.20 13:28

Кремль: Путин не заявлял своей позиции по вопросу неприкосновенности для экс-президентов

© РИА Новости. Григорий Сысоев
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин не высказывал свою позицию по поводу необходимости закрепления в Конституции положения о неприкосновенности для президентов, прекративших свои полномочия, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сейчас нет какой-либо позиции, которую заявил бы глава государства", - сказал Песков.

12 февраля комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил поправки о переносе в Конституцию РФ действующего порядка лишения экс-президентов РФ неприкосновенности.

В настоящее время данный вопрос регулируется законом "О гарантиях президенту РФ, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".

Однако группа депутатов и сенаторов, входящих в рабочую группу по подготовке изменений в Конституцию, в частности, Павел Крашенинников, Андрей Клишас, Константин Косачев, Андрей Макаров, Ярослав Нилов и ряд других, предлагают прописать соответствующий механизм в Основном законе РФ.

Внесенные ими поправки дополняют статьи 102 и 103 главы пятой Конституции РФ.

К ведению Совета Федерации предлагается отнести лишение "президента РФ, прекратившего исполнение полномочий, неприкосновенности".

К ведению Госдумы - "выдвижение обвинения против президента РФ, прекратившего исполнение полномочий, для лишения его неприкосновенности".

Упомянутый выше действующий закон указывает, что президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления. В этом случае председатель Следственного комитета РФ направляет представление в Госдуму.

В свою очередь Госдума принимает постановление о даче согласия на лишение неприкосновенности президента и направляет его в трехдневный срок в Совет Федерации.

Совет Федерации рассматривает в трехмесячный срок вопрос о лишении неприкосновенности президента РФ, принимает по данному вопросу постановление и в трехдневный срок извещает о нем председателя Следственного комитета РФ.

Решение Госдумы об отказе в даче согласия на лишение неприкосновенности президента РФ, прекратившего исполнение своих полномочий, либо решение Совета Федерации об отказе в лишении неприкосновенности указанного лица является обстоятельством, исключающим производство по соответствующему уголовному делу и влекущим прекращение такого дела, говорится в законе.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.02.20 12:37
Основные работы на 3 объектах в "Лужниках" завершатся в 2020-2021 годах
.
  18.02.20 11:49
Четыре моста от Мневниковской поймы до Фили построят в 2021 году
.
  18.02.20 08:34
Температурный рекорд 1949 года побит в Москве
.
  17.02.20 17:48
Лидер эсеров Миронов просит Генпрокуратуру и Верховный суд предоставить информацию по делу "Сети"
.
  17.02.20 11:34
Третья экспертиза по делу "Седьмой студии" Серебренникова займет месяц
.
  17.02.20 10:40
Москвичи не носят маски, несмотря на угрозу коронавируса
.
  17.02.20 09:43
Сменивший курс самолет Уфа-Пхукет сел в "Шереметьево"
.
  14.02.20 16:45
Актеры МХАТ им.Горького отсудили более 700 тыс. рублей у руководства театра за творческую дискриминацию и моральный вред
.
  14.02.20 14:30
Дезинфекцию от грызунов и паразитов проведут в Третьяковке
.
  14.02.20 14:09
Апелляционный суд отказался освободить из СИЗО обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket