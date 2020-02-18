Серийное производство обновленного Solaris стартовало на заводе Hyundai в Петербурге

18.02.20 13:35

© РИА Новости. Алексей Даничев

18 февраля. Interfax-Russia.ruС - ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (завод Hyundai в Санкт-Петербурге) начало серийное производство обновленной модели автомобиля Solaris, передал корреспондент "Интерфакса" с церемонии выпуска первого обновленного автомобиля на предприятии во вторник.

Второе поколение Solaris, которое теперь получило обновление, начало серийно выпускаться в 2017 году. "В своем сегменте это самая быстро обновляемая модель. Продажи (обновленной модели - ИФ) начнутся уже в феврале", - сообщил в рамках церемонии исполнительный директор ООО "Хендэ мотор СНГ" Алексей Калицев.

Также в текущем году завод планирует начать выпуск обновленного кроссовера Hyundai Creta.

Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год. В 2019 году завод собрал 245 тыс. автомобилей, что на 2% превышает показатель 2018 года.