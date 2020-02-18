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18.02.20 13:35
Серийное производство обновленного Solaris стартовало на заводе Hyundai в Петербурге
Второе поколение Solaris, которое теперь получило обновление, начало серийно выпускаться в 2017 году. "В своем сегменте это самая быстро обновляемая модель. Продажи (обновленной модели - ИФ) начнутся уже в феврале", - сообщил в рамках церемонии исполнительный директор ООО "Хендэ мотор СНГ" Алексей Калицев.
Также в текущем году завод планирует начать выпуск обновленного кроссовера Hyundai Creta.
Завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. Предприятие выпускает модели Hyundai Solaris, Hyundai Creta, Kia Rio и Kia Rio X-Line. Мощность завода - более 200 тыс. автомобилей в год. В 2019 году завод собрал 245 тыс. автомобилей, что на 2% превышает показатель 2018 года.
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